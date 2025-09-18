스포츠조선

기안84, 심각한 술 의존증 고백..."술 안 먹으면 잠을 못 잤다" ('션과함께')

기사입력 2025-09-18 22:39


기안84, 심각한 술 의존증 고백..."술 안 먹으면 잠을 못 잤다" (…

기안84, 심각한 술 의존증 고백..."술 안 먹으면 잠을 못 잤다" (…

기안84, 심각한 술 의존증 고백..."술 안 먹으면 잠을 못 잤다" (…

기안84, 심각한 술 의존증 고백..."술 안 먹으면 잠을 못 잤다" (…

기안84, 심각한 술 의존증 고백..."술 안 먹으면 잠을 못 잤다" (…

기안84, 심각한 술 의존증 고백..."술 안 먹으면 잠을 못 잤다" (…

[스포츠조선 정안지 기자] 기안84가 과거 술 의존증을 털어놨다.

18일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 "러닝 전후로 삶이 달라진 우리 기안84"라며 영상이 게재됐다.

이날 기안84가 션과 함께 뛸 러너로 등장한 가운데 두 사람은 8km 러닝을 하며 이야기를 나눴다.

기안84는 '달리기를 시작한 계기'에 대해 "본격적으로 뛴 건 3년 전 대청호 마라톤 때부터다"며 "만화가들이 직업 특성상 컴퓨터 앞에만 앉아 있어야 하니까 '이대로 가다간 죽겠다' 싶어서 다른 운동을 하려면 운동을 하러 가야 되는데 달리기는 금방하고 돌아올 수 있지 않나. 3일에 한번씩 5km, 7km를 습관적으로 뛰었다"고 했다.

그는 "달리기는 잘 뛰고 싶은 느낌보다는 생존을 위해서, 그때 약도 많이 먹고 그래서 정신 건강도 안 좋았다. 육체적으로도 계속 안 좋아지고 해서 뛰었는데, 40살 가까이 되니까 열심히 한 운동이 달리기 밖에 없더라"면서 "'달리기로 할 수 있는 게 뭐가 있을까' 마라톤 밖에 없더라. 하프를 나가려고 했는데 분위기에 휩쓸려서 풀코스에 도전했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.


기안84, 심각한 술 의존증 고백..."술 안 먹으면 잠을 못 잤다" (…
기안84는 공황장애에 대해서도 이야기 했다. 그는 "31살 때 '복학왕' 연재를 시작한 날 공황장애가 왔다. 병원도 가보고, 주는 약 먹어도 효과가 없는 것 같고 정신 상담 받아도 모르겠더라"면서 "병원에서 공통적으로 하는 이야기는 '운동해라' 였다"고 했다. 이후부터 꾸준히 달리기 시작했다는 그는 "건강한 육체에 건강한 정신이 깃든다고 예전에는 '운동 너무 안 했네?'하면 뛰었는데, 그거 보다는 '일주일에 최소 2번은 뛰어야지, 컨디션 좋으면 3번 뛰어야지' 조금씩 유지를 했던 것 같다"고 했다.

이후 러닝 덕분에 정신 건강이 많이 좋아졌다고. 기안84는 "예전에는 모든 도파민이 친구들 만나서 술 먹고 그런데에서만 즐거움을 찾다가 운동하고 나니까 삶의 만족도가 많이 올라가더라"면서 "만화 연재할 때는 작가는 어두운 면도 있어야 되고, 예술가 병처럼 술, 담배 많이 해도 괜찮다고 생각했는데 막상 죽겠으니까 '이건 아니다. 내가 대단한 무얼 하겠다고 하는 것도 아니고 나는 건강하게 살아야 겠다' 생각이 들었다"고 털어놨다.

기안84는 "살면서 만족감을 너무 느끼면 재미있는 만화를 못 그릴 것 같은 불안감이 있었다. 그건 삶을 좀 먹는 것 같고 지금은 아마 죽을 때까지 뛰지 않을까"면서 "원래 삶의 만족도가 60점이었다면 지금은 80점이다"고 했다.


기안84, 심각한 술 의존증 고백..."술 안 먹으면 잠을 못 잤다" (…

또한 술 의존증도 심했지만 러닝 이후 술이 많이 줄었다는 기안84였다. 그는 "몸 아픈데도 많이 사라지고 술이 줄으니까 아침마다 오는 고통이 없어져서 너무 좋다. 내가 보기엔 거의 의존증 정도였다. 안 먹으면 잠을 못 잤다"면서 "하루에 위스키 반 병을 마셨다. 일주일이면 3병을 마신 거다. 근데 신기한 게 달리기 거리가 늘어날수록 술이 줄더라"고 했다. 이를 들은 션은 "나하고 계속 달리면 금주도 가능할 수 있겠다"고 하자, 기안84는 "좀 궁금하긴 하다. 진짜 술을 아예 안 먹고 살 수 있을까"라고 했다.

기안84는 "달리기도 마지막에 숨 끝까지 찰 때까지 하지 않나. 술도 내가 만취 해야 만족이 되니까"라며 "운동이랑 똑같은 것 같다. '운동 너무 많이 해서 힘들다' 해도 다음날 또 하지 않나. 술도 '너무 고통스러워. 너무 힘들다' 근데 밤에 그걸 또 무한 반복"이라고 해 웃음을 안겼다.

기안84 는 "소주 2병 마시면 취했는데 2병에 안 취하네? 3병 반까지 달리네?"라며 "술이 약간 서브 3처럼 기록이 좋아지더라"고 했다. 이에 션은 "듣다 보니까 비슷한 점이 많은 것 같다"면서도 "근데 러닝은 반대다. 그렇게 할수록 더 건강해진다"고 해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성시경, 11년간 1인 기획사 불법 운영 사과.."탈세 목적은 아냐, 인지 못했다"[전문]

2.

한가인♥연정훈, 11년간 '쇼윈도 부부' 루머 해명 "스타일 너무 달라" ('자유부인 한가인')

3.

이민정, 질투 대신 주접만 가득..♥이병헌 아내된 손예진에 “예쁜 건 어쩔수가없다”

4.

[SC-BIFF] 손예진 "♥현빈과 연기 이야기? 거의 안 해, 표정만 봐도 다 알아"

5.

[SC-BIFF] '어쩔수가없다' 손예진 "베니스 초청? 벅차면서도 뭉클해, '또 다시 올 수 있을까?' 싶어"

연예 많이본뉴스
1.

성시경, 11년간 1인 기획사 불법 운영 사과.."탈세 목적은 아냐, 인지 못했다"[전문]

2.

한가인♥연정훈, 11년간 '쇼윈도 부부' 루머 해명 "스타일 너무 달라" ('자유부인 한가인')

3.

이민정, 질투 대신 주접만 가득..♥이병헌 아내된 손예진에 “예쁜 건 어쩔수가없다”

4.

[SC-BIFF] 손예진 "♥현빈과 연기 이야기? 거의 안 해, 표정만 봐도 다 알아"

5.

[SC-BIFF] '어쩔수가없다' 손예진 "베니스 초청? 벅차면서도 뭉클해, '또 다시 올 수 있을까?' 싶어"

스포츠 많이본뉴스
1.

디아즈, 48호포 터졌다...나바로와 어깨 나란히, 1개만 더 치면 KBO 새 역사 쓴다 [창원 현장]

2.

김지찬은 왜 한 타석도 치지 못하고 교체됐고, 후라도는 왜 그를 외면했을까 [창원 현장]

3.

'이럴수가' 24억 투자 이렇게 끝날 줄이야, KIA 재계약 고민할까…"팀을 위해 던져준 선수"

4.

'복귀후 3타수 3안타' 출루왕 드디어 톱타자 선발출전. 홍창기-신민재 DH2 테이블세터[수원 현장]

5.

창원 은퇴 투어 마친 오승환 "야구 예능 출연, 가능성 닫을 필요 없다. 열려 있다" [창원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.