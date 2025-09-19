한가인♥연정훈, 불화설 입 열었다 "한 집서 밥 따로 먹는 모습에 오해"

|
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한가인이 남편 연정훈과의 불화설에 대해 해명했다.
그때 한가인은 "밥을 먹을 때 보통 따로 먹는다"고 말해 놀라움을 안겼다. 알고보니 강경 한식파라는 한가인과 강경 양식파라는 연정훈. 너무 다른 식성 때문에 따로 먹는다고.
한가인은 "한 집에 사는데 따로 먹는 게 좀 이상하다고 하더라"면서 "식성이 너무 안 맞는다. 우리는 시켜도 오빠 따로 시키고 나 따로 시킨다"고 밝혔다.
이후 서로의 음식에만 집중하는 부부. 제작진은 봐도 봐도 신기한 각자 밥상에 "평소에 진짜 이렇게 드시냐"고 물었다. 이에 한가인은 "그렇다"고 했고, 연정훈은 "이거를 특이하게 생각하셨냐"고 놀랐다.
한가인은 "쟁반이 4,5개 있다. 다 반찬이 다르다. 딸 제이는 고기 많이, 아들 제우는 밥을 덜 준다. 또 아이들 찌개는 안 매운 거, 우리는 매운 거, 남편은 찌개를 안 먹는다. 이런 식으로 다 다르다"고 설명했다. 그러면서 한가인은 "따로 또 같이 동상이몽 밥상"이라며 "우리가 되게 심플하지만, 굉장히 복잡한 드라마가 있는 식탁이다"고 해 웃음을 안겼다.
