스포츠조선

'5세 연하 공무원♥' 곽튜브, 초호화 결혼식 예고 "요즘 돈 나갈 때 많아"(전현무계획)

기사입력 2025-09-19 21:49


'5세 연하 공무원♥' 곽튜브, 초호화 결혼식 예고 "요즘 돈 나갈 때 …

[스포츠조선 김소희 기자] 유튜버 곽튜브가 결혼 소식을 직접 전했다.

19일 방송된 MBN·채널S '전현무계획2' 47회에서는 곽튜브가 예비신부와의 결혼 계획을 공개했다.

이날 MC 전현무는 "기사가 많이 났더라"며 곽튜브의 결혼 이슈를 언급했다. 이어 "결혼을 전제로 만나고 있는 거냐"고 묻자, 곽튜브는 "만남 초기부터 결혼 이야기를 해왔다"고 답했다.

전현무가 "진짜 결혼하는 거냐"고 재차 확인하자, 곽튜브는 "10월 11일에 결혼한다. 일방적인 통보가 아니라, 서로 동의한 결혼이다"라고 재치 있게 말해 웃음을 자아냈다.


'5세 연하 공무원♥' 곽튜브, 초호화 결혼식 예고 "요즘 돈 나갈 때 …
이어 곽튜브는 예비신부와의 첫 만남에 대해 "솔직히 말하면 보자마자 '이 사람과 결혼하겠다' 싶긴 했다. 보자마자 느낌이 '나 이 사람과 사귀면 결혼하겠는데'라는 생각이 들었다"며 예비 신부와의 첫 만남을 떠올렸다. 이에 전현무는 "그런 사람이 있구나. 정말 부럽다"라며 부러워했다.

이날 함께 있던 식당 사장은 전현무에게 "좋은 여자 만나셔야죠. 전 결혼을 포기한 줄 알았어요"라고 말했고, 전현무는 "저 그런 말 한 적 없어요. 저도 노력하겠습니다"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이후 두 사람은 게스트를 만나러 향했다. 전현무는 이날 게스트로 나오는 출연진에 "(우리) 둘 중 한 명이라도 못 맞히면 출연료 반납"이라고 했고, 이에 곽튜브는 "요즘 (결혼 준비로) 돈 나갈 곳도 많은데"라고 답해 웃음을 안겼다.

한편, 곽튜브는 지난 8일 자신의 유튜브 채널을 통해 결혼과 임신 소식을 동시에 알렸다. 곽튜브는 오래 전 만났던 5살 연하 연인과 재회하면서 결혼을 결심했다며 "내년 5월로 준비를 하고 있었다. 결혼식을 열렬히 잘 준비하다 보니까 더 큰 축복이 왔다. 제가 아빠가 됐다.그래서 세 명이 됐다"며 오는 10월로 결혼식을 앞당겼다고 밝혔다. 결혼식 사회는 방송인 전현무가 맡는다.


또한 곽튜브는 결혼을 앞두고 체중 감량에도 성공했다. 지난 14일에는 "4년 만에 최저 몸무게"라는 글과 함께 90kg대에서 78kg까지 감량한 모습을 공개해 주목받았다.

일각에서 제기된 위고비(다이어트 주사제) 사용 의혹에 대해서는 "저는 위고비 안 하고 못 한다"며 일축했으며, 최근 고강도 필라테스를 다시 시작했다고 밝혔다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민폐·유난 결혼 논란 김종국에 유재석도 작심발언 "하객 입단속 처음"('런닝맨')

2.

신애라♥ 울렸다..차인표, 작가 데뷔 16년 만에 기쁜 소식 "분에 넘쳐"

3.

장윤정, 4년 잠적한 카피추에 곡 선물.."잊혀진 줄 알았는데, 정말 귀인"(도장TV)[종합]

4.

김정민,日 국대 선택한 '이중국적' 子에 "어린 나이에 쉽지 않아, 상처 씻어내길"

5.

[SC-BIFF] '子 동성 결혼 고백' 윤여정 "동성애·이성애 모두 평등해야, 아직 한국은 더 나아가지 못해"

연예 많이본뉴스
1.

민폐·유난 결혼 논란 김종국에 유재석도 작심발언 "하객 입단속 처음"('런닝맨')

2.

신애라♥ 울렸다..차인표, 작가 데뷔 16년 만에 기쁜 소식 "분에 넘쳐"

3.

장윤정, 4년 잠적한 카피추에 곡 선물.."잊혀진 줄 알았는데, 정말 귀인"(도장TV)[종합]

4.

김정민,日 국대 선택한 '이중국적' 子에 "어린 나이에 쉽지 않아, 상처 씻어내길"

5.

[SC-BIFF] '子 동성 결혼 고백' 윤여정 "동성애·이성애 모두 평등해야, 아직 한국은 더 나아가지 못해"

스포츠 많이본뉴스
1.

포수 없어 죽겠는데, 김태형 극찬 대형 신인 뭐하나 했더니...무릎 부상, 수술대 올랐었다 [창원 현장]

2.

꿀맛 휴식 얻은 한화, 8연전 피한 선수들 표정도 밝았다 [수원 현장]

3.

벨링엄? 굳이 왜 영입해, 키우면 되는데..."토트넘엔 주드가 있다", 손흥민 졸졸 따라다니던 유망주→'차기 월클' 평가까지

4.

"손흥민이 토트넘이고, 토트넘이 곧 손흥민이다" 역대급 극찬 영혼의 파트너...이별해서도 애정폭발 "SON, GOAT"

5.

"한 번 더 와야하지만…" 죽음의 8연전 사이에 온 단비, '2위 확보' 백전노장도 미소지었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.