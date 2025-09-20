입양아 고백한 김재중, 몰랐던 가족사에 울컥.."父 사업 실패 후 신병까…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 김재중이 처음 듣는 부모님의 파란만장 인생스토리에 울컥했다.
'금수저'라고 할 수 있을 만큼 부족함 없는 청년 시절을 보낸 김재중 아버지는 결혼 후 운수업을 하며 탄탄대로를 걸었다. 그러나 지인들의 사업 제안에 함께 했다가 큰 실패를 겪었고 1980년대 1억이라는 어마어마한 빚더미에 안게 됐다. 당시 1억은 지금과 비교할 수 없을 정도의 큰 돈. 김재중 아버지는 "그 일로 충격받아서 사람들도 못 알아봤다. 나를 정신병자라고 했다"라고 말했다.
김재중 어머니는 "아버지도 파란만장 풍파 많이 겪었다. 죽을 고비도 많이 넘기고"라며 그때를 회상했다. 큰 충격에 빠진 아버지에게 신병까지 왔다는 것. 결국 김재중 아버지는 한동안 절에서 생활했고 김재중 어머니 혼자 9남매 생계를 책임져야 했다. 김재중 어머니는 9남매를 먹여 살리기 위해 행상부터 식당 일까지 쉴 새 없이 일해야 했다고.
이날 김재중은 어머니와 함께 수제비를 만들었다. 9남매 가족의 생계를 책임졌던, 가족을 향한 어머니의 사랑과 진심이 가득 담긴 메뉴였다. 이외에도 김재중은 어머니의 맛에 자신만의 팁을 더한 족발 등도 만들었다. 손맛도 가족 사랑도 꼭 닮은 김재중 모자(母子)였다.
그런가 하면 영원한 마린보이 박태환 역시 어머니와 환상의 케미를 자랑했다. 이날 박태환은 19세 시절 수영으로 세계 1등을 차지했을 때 부모님께 장만해 드린 본가를 찾았다. 박태환은 집에 돌아온 어머니를 꼭 안아주며 애교 만점 아들임을 보여줬다. 또 박태환과 어머니는 서로 운동신경과 승부욕이 꼭 닮았다고 해 이후 '엄마 손 특집'에서 함께 어떤 요리를 선보일지 기대하게 했다.
김재중과 박태환. '엄마 손 특집'을 위해 국민 효자들이 나섰다. 그리고 또 한 명의 효심 가득한 편셰프가 출격할 예정. 벌써부터 대박 예감인 '엄마 손 특집'은 9월 26일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 계속된다.