태진아, '6년째 치매투병' ♥옥경이 향한 순애보 "다칠까봐 팔에 끈 묶…

태진아, '6년째 치매투병' ♥옥경이 향한 순애보 "다칠까봐 팔에 끈 묶고자"

기사입력 2025-09-21 08:34


[스포츠조선 백지은 기자] 가수 태진아가 아내 옥경이를 향한 애달픈 순애보를 드러냈다.

21일 오후 7시 50분 방송되는 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행(이하 백반기행)'에는 '트로트 대부' 태진아가 출연, 충청남도 서천군으로 떠난다.

태진아는 6년째 치매로 투병 중인 아내 옥경이를 향한 깊은 마음을 드러낸다. 그는 "아내가 다칠까 봐 서로의 팔에 끈을 묶어 잘 정도"라며 연예계 대표 애처가 다운 면모를 드러낸다.

태진아는 MSG 입맛 끝판왕이라며 우유콜라라면을 손수 만들어 선보인다. 이는 전국 팔도를 다니며 안 먹어본 음식이 없는 식객조차 생소한 조합이다. 태진아가 이색적인 레시피 탄생 비화를 꺼낼 뿐 아니라 요리 도중 우유가 넘치는 퍼포먼스(?)로 웃음을 안긴다. 특히 카르보나라 같은 비주얼에 호불호 강한 태진아 표 우유콜라라면의 맛에 시선이 집중된다,

또 태진아는 서천특화시장에서 즉석 공연을 펼치며 상인들과의 티키타카를 선보인다. 시장 인심 서비스에 그는 특별 손님으로 가수 최영철과 이부영을 초대해 트로트 메들리를 선사한다. 더불어 후배들 앞에서 태진아가 행사 에피소드를 푼다. 공연을 위해서라면 미국, 호주, 캐나다 등 안 가본 곳이 없는 그가 "북한까지 갔는데 당시 '옥경이' 노래를 금지당했다"며 호기심을 자극한다. 녹록지 않은(?) 태진아의 북한 방문기가 공개된다.


