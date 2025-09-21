김다미X허남준X신예은, 불 붙은 청춘 삼각 멜로 어쩌나..우정 갈린 첫사…

스포츠조선

김다미X허남준X신예은, 불 붙은 청춘 삼각 멜로 어쩌나..우정 갈린 첫사랑('백번의 추억')

[스포츠조선 조지영 기자] 김다미의 마음을 모르는 허남준이 신예은과 만나 데이트를 하는 현장이 포착됐다.

JTBC 토일드라마 '백번의 추억'(양희승·김보람 극본, 김상호 연출) 지난 방송에서는 엇갈린 사랑과 우정의 애달픈 전개가 이어졌다. 고영례(김다미)가 운명이라 믿었던 첫사랑 한재필(허남준)에게 고백하려던 순간, 그의 마음은 자신의 둘도 없는 친구 서종희(신예은)를 향했다는 사실을 알게 된 것. 연락처가 적힌 쪽지를 전해달라는 재필 앞에서 충격을 받은 영례는 아무 말도 못한 채 굳어버렸다. 두 번도 아닌, 세 번의 우연한 만남이 겹쳐졌고, 엄마(이정은)의 목숨까지 구해준 재필이 운명이라 확신했던 영례의 애달픈 엔딩에 시청자들도 탄식할 수밖에 없었다.

그 가운데 오늘(21일) 본방송을 앞두고 공개된 스틸컷은 종희와 재필의 만남을 예고한다. 두 사람은 음악다방, 경양식집, 의류 매장까지 이어진 데이트 풀코스를 함께하며 서로에게 한층 가까워진 기류를 드러낸다. 하지만 종희는 지금껏 재필에게 관심을 보인 적 없었던 바. 그래서인지 여유로운 종희와 달리, 재필의 어색하고 긴장된 모습은 그에게도 사랑이 시작됐음을 짐작케 한다.

그런데 사전 공개된 예고 영상에서는 종희가 영례로부터 받아든 재필의 쪽지를 찢어버리며, "난 연애 관심 없어. 그리고 걘 진짜 나에 대해서 아는 게 하나도 없잖아"라고 단호하게 선을 그어 의문을 자아낸다. 그럼에도 재필과의 데이트 후 마음의 변화가 있는 것인지, 그에 대해 묻는 영례에게 "이상하게 신경이 좀 쓰이긴 한다"라는 솔직하게 고백하는 장면이 이어진다.

이에 오늘(20일) 방송에선 종희와 재필의 관계에 어떤 전환점이 생겨나는 것인지, 그리고 둘도 없는 친구와의 우정과 꿈 꿨던 운명이라 믿고 싶었던 첫 사랑 사이에서, 이런 마음을 지켜봐야 하는 영례의 복잡한 심경은 어떻게 흘러갈지 등이 관전 포인트가 될 전망이다. '백번의 추억' 제작진은 "마음이 엇갈린 쪽지를 받고 충격에 빠졌던 영례, 폭력을 당했던 과거 트라우마에 휩싸였던 종희, 부모에 대한 상처로 굳어 버렸던 심장이 다시 세차게 뛰기 시작한 재필, 서로의 마음도 모른 채, 각자 겪고 있는 청춘의 폭풍우가 이들을 예상치 못한 방향으로 이끈다. 기대해달라"고 전했다.

'백번의 추억' 4회는 오늘(21일) 일요일 밤 10시 30분 JTBC에서 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

