남편 앞에서 외도 당당 고백…자녀까지 내연남 데이트에 동반했다(결혼지옥)

기사입력 2025-09-22 08:34


남편 앞에서 외도 당당 고백…자녀까지 내연남 데이트에 동반했다(결혼지옥)
사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] 아내가 당당하게 외도 고백을 한다.

22일 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 이혼 위기에 놓인 '무무 부부'의 사연이 공개된다.

무지개 텐션의 아내와 무채색 톤의 남편, '무무 부부'는 이날 극과 극 성향을 드러내며 갈등을 호소한다. 특히, '무무 부부' 아내는 어쩔 수 없이 외도를 했다고 고백해 오은영 박사를 충격에 빠트린다.

'무무 부부' 아내는 남편이 무서워 이혼을 원한다고 호소한다. 하지만 남편의 주장은 달랐다. 남편은 "아내가 몇 달 동안 주말마다 내연남과 외박하며 외도를 했다. 심지어 외도 현장에 딸까지 데려갔다"라고 폭로해 모두를 경악하게 한다.

남편은 "어느 날 딸이 엄마에게 남자 친구가 있다고 하더라. 집에도 내연남과 스피커폰으로 통화를 하더라. 내가 다 알고 있으니 그만 좀 하라고 했을 정도"라고 울분을 토하면서도 이혼은 할 수 없다고 토로한다.

이에 맞선 아내의 태도는 놀라울 만큼 당당하다고 한다. 아내는 "외도가 옳은 행동은 아니지만 나에게는 최선이었다"라며 이혼하고 싶어 외도를 선택했다고 주장해 시청자들에게 충격을 안길 예정이다.

아내의 당당한 주장에 오은영 박사는 "동의하기 어렵다"라며 아이를 데리고 내연남을 만난 것은 일종의 "정서적 학대"라고 따끔하게 일침을 가한다.

그런 가운데, 이날 방송에서는 '결혼 지옥' 사상 초유의 사태가 벌어진다. 아내가 돌연 촬영을 거부하고 "내 방식대로 이혼하겠다. 촬영 철수해달라"라는 메시지만 남긴 채 사라져 버린 것이다.


아내가 갑작스럽게 촬영을 거부한 이유는 무엇일지, 과연 현장에서는 무슨 일이 생긴 것일지 주목된다.

'무무 부부'의 충격적인 사연은 9월 22일(월) 오후 10시 50분 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

