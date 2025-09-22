[SC현장] "17.5% '우영우' 이기고파"..전여빈의 '부세미', 범…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '착한 여자 부세미', 재미로 '이상한 변호사 우영우'를 이길 수 있을까.
연출을 맡은 박유영 감독은 "'착한 여자 부세미'는 흙수저 여자 경호원이 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 하면서 벌어지는 복합장르의 드라마"라며 "범죄, 로맨스, 휴먼, 코미디가 조화롭게 가미가 됐다"고 설명했다.
이어 "복합장르가 대본을 읽을 때는 굉장히 재미있다. 쉽게 넘어가고, 범죄가 들어가지만 중간 중간 코믹이 있어서 어렵지 않고 무겁지 않게 볼 수 있는데 연출을 하면 힘들더라. '어느 톤에 맞춰야 하지?' 하다가, 그냥 '유괴의 날'에 맞췄다. 대본보다 재미있게, 독창성이 있게 캐릭터를 만들려고 노력했다"고 밝혔다.
박유영 감독은 '착한 여자 부세미'의 장르를 범죄, 로맨스, 그리고 코미디와 휴먼이라고 설명했다. 박 감독은 "범죄 40%, 로맨스 40%, 코미디와 휴먼이 20%"라면서 "'유괴의 날'보다 엔딩이 감동적일 것이고, 로맨스를 좋아하는 분도 코믹이나 휴먼을 좋아하는 분도, 범죄물을 좋아하는 분들도 후회없이 재미있게 보실 수 있을 것"이라고 자신했다.
이미 '이상한 변호사 우영우'에 출연한 바 있는 주현영은 "진짜 제가 '우영우'를 촬영했을 때의 단합과 케미, 캐릭터와의 호흡이 정말 '부세미'를 찍으면서도 오히려 더하면 더했지 덜하지 않았다. 그래서 저도 꼭 17% 정도를 기대하겠다"고 말해 기대를 더했다.
'착한 여자 부세미'는 오는 29일 오후 10시 첫 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com