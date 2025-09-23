기억 찾고 복수 시작..엄정화, ♥송승헌과 핑크빛에 이엘 복수만 남았다(…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '금쪽같은 내 스타' 엄정화의 복수가 시작됐다.
독고철은 힘들어하는 봉청자에게 "어둠 속에 오래 있다 보면 어둠에 갇혀서 앞이 안 보일 때가 있대요. 이제는 어둠 속에서 나왔으니 다시 돌려놓으면 돼요"라면서 따뜻하게 위로했다. 여전히 반신반의하던 봉청자에게 이미 한번 보란 듯이 해냈다고 말하는 독고철은 든든한 버팀목이었다.
충격적인 소식은 계속됐다. 사건의 열쇠를 쥔 주승필(고한민)이 주검으로 발견된 것. 좀처럼 풀리지 않는 실마리를 푼 건 이번에도 독고철이었다. 라일리를 설득한 끝에 사건 해결의 단서를 찾고, 기지를 발휘해 투원 엔터테인먼트의 압수수색을 이끌어냈다.
한편, 이어진 에필로그에서는 봉청자의 속마음이 드러났다. 동생 봉백자(주인영)의 질문에 독고철을 '빛'이라고 말하는 봉청자. "날 비춰주거든 환하게. 그 사람 옆에 있으면 날 반짝반짝 빛나게 해줘"라는 고백에 미소 짓는 독고철의 모습은 두 사람이 완성할 마지막 이야기를 더욱 궁금케 했다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com