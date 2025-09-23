서장훈 "제일 무서워하는게 변기 쪽"…'무일푼'서 '천억 부자'된 변기王…

스포츠조선

[스포츠조선 고재완 기자] 변기 하나로 '1000억 부자'가 된 사나이, '변기왕' 박현순이 출격해 파란만장한 인생 이야기를 들려준다.

24일 밤 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에는 지난 40년간 무려 200만 개의 변기를 판매하며, 한국을 넘어 중국 대륙까지 사로잡은 욕실 전문 브랜드 대표 박현순이 출연한다. 20대 초반 무작정 무역회사를 찾아가 "출근만 시켜달라"고 호소했던 '월급 0원'의 무일푼 청년에서, 변기 하나로 '1000억 부자'로 우뚝 서기까지 박현순의 극적인 성공 스토리가 시청자들에게 짜릿한 희망과 따뜻한 감동을 안겨줄 예정이다.

이날 방송에서는 박현순이 야심차게 만든 15,000평 규모의 '변기 왕국'이 전격 공개된다. 폐 변기 공장을 다채로운 전시관 및 체험 공간으로 재탄생시킨 이곳에는 황금 변기, 손흥민을 응원하며 제작한 축구공 변기를 비롯해, 무려 1000개의 변기로 완성한 5층 높이의 '거대한 변기탑'까지 상상조차 못한 진풍경이 펼쳐진다. 이를 지켜본 '깔끔왕' 서장훈은 "지금까지 만난 백만장자 중 저랑 가장 안 맞는 분이다. 제가 제일 무서워하는 게 변기 쪽이다"라며 '변기 공포증(?)'을 고백, 현장을 폭소케 한다. 하지만 두 사람의 극과 극 만남은 의외의 '역대급 콜라보'로 이어지며 새로운 재미를 선사할 예정이다.


뿐만 아니라 박현순은 '이웃집 백만장자'를 통해 지난 40년간 모아온 800개의 통장을 방송 최초로 공개한다. 여행 가방 가득 쏟아져 나온 통장 더미에 서장훈과 장예원은 깜짝 놀라 입을 다물지 못한다. 이어서 통장 속 금액을 확인한 서장훈은 통장 한 개에 '11억'이 찍혀 있는 것을 보고 충격과 경악을 감추지 못한다. 땀과 열정으로 일군 '800개의 통장'은 박현순의 집념 어린 성공 스토리를 고스란히 증명하며 현장을 압도한다.
