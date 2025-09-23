조재윤, 출연료 삭감+더빙 논란 겹악재…'폭군의셰프' 웃픈 비하인드

|
[스포츠조선 김준석 기자] 9월 24일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'(이하 '내 멋대로') 4회에서는 출연 작품만 100편이 넘는 명품 배우 조재윤의 과몰입 일상이 펼쳐진다. 현재 인기리에 방송 중인 드라마 '폭군의 셰프'에서 활약 중인 그는 작품 관련 뒷이야기를 최초로 밝힌다고 해 시청자의 기대를 모은다.
또한 한식조리기능사 자격증을 보유한 그는 드라마 속 요리 장면을 대역 없이 직접 소화했다고 밝혀 감탄을 더한다. 이날 방송에서는 조재윤의 실제 요리 실력까지 공개될 예정이라 기대감을 높인다.
앞서 '폭군의 셰프'는 최근 중국 성우의 "내가 더빙했다" 발언으로 논란에 휘말렸다. 조재윤의 중국어 연기에 대해 현지에서 "발음이 표준어 같다"는 호평이 나왔지만, 한 성우가 SNS에 "그의 목소리는 끔찍했다. 내가 더빙했다"고 조롱성 글을 올린 것. 글은 삭제됐으나 보도가 퍼지며 오해가 확산됐다.
한편, '폭군의 셰프'에 과몰입했던 조재윤의 3개월 반을 직접 들어볼 수 있는 TV CHOSUN '내 멋대로-과몰입클럽'은 오는 9월 24일 수요일 밤 10시 방송된다.
