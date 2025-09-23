스포츠조선

'공무원♥' 곽튜브, 하객에 호텔+비행기 표 '풀코스 선물'…초호화 웨딩 준비

기사입력 2025-09-23 10:06


[스포츠조선 김준석 기자] 여행 유튜버 곽튜브가 일본에서 하숙집 가족들과 재회하며 결혼 소식을 전했다.

지난 22일 곽튜브의 유튜브 채널에는 "다시 만난 하숙집 가족과의 따뜻한 재회"라는 제목의 영상이 공개됐다.

10월 결혼을 앞둔 그는 전 세계 지인들에게 직접 청첩장을 전하기 위해 일본 삿포로를 찾았다.

곽튜브는 "연초에 삿포로에서 일본어 학원 다닐 때 홈스테이 했던 가족들과 아직도 친하게 지낸다"며 "마침 이때 가면 좋겠다 싶어 찾아뵙게 됐다"고 밝혔다.

6개월 만에 재회한 가족들은 살이 빠진 곽튜브에게 "날씬해졌다"고 반가움을 드러냈고, 그는 웃으며 "조금 다이어트했다"고 답했다.

이어 가족들과 함께한 식사 자리에서 곽튜브는 청첩장을 건네며 결혼 소식을 전했다. 그는 "비행기 표를 선물로 드리겠다. 호텔도 좋은 곳으로 예약했다"고 전해 가족들을 놀라게 했다.

곽튜브는 결혼과 동시에 2세 소식도 알렸다. 그는 "원래 내년 5월로 결혼을 예정했는데 아이가 생겨 서둘러 하게 됐다"며 "그래서 이번에 삿포로에 온 것"이라고 말했다.

가족들은 예비 신부 사진을 보고 "엄청 예쁘다"며 감탄을 쏟아냈다.


한편 곽튜브의 결혼식은 10월 11일 비공개로 진행되며, 배우자는 5살 연하의 공무원으로 알려졌다.

지난 19일 방송된 MBN 전현무계획2에서 그는 "결혼 준비로 돈 나갈 곳이 많다"며 현실적인 고민을 털어놓기도 했다.

narusi@sportschosun.com

