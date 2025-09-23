스포츠조선

워너원, 2027년 10주년 기념 재결합 하나…이대휘 "돈보고 하는 거 아냐"[SC이슈]

기사입력 2025-09-23 10:16


[스포츠조선 백지은 기자] 이대휘가 워너원 재결합에 대해 입을 열었다.

22일 슈퍼주니어 동해와 은혁의 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 '워너원 모두 제자리로!!! 워너원 컴백 계획 다 짜둔 이대휘와 총대 메기로 한 배진영'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이대휘는 "데뷔 시작부터 애틋했다. 하루하루 이별을 향해 간다는 게 안타까웠고 팬들은 또 11명의 모습을 언제 볼 수 있을지 모르니까 그런 거에 대한 걱정도 있었다"고 말문을 열었다.

그는 "저희끼리는 언젠가 꼭 (재결합) 하려고 한다. 멤버들은 100%다. 하성운 형이 강하게 어필하고 있다. 단톡방도 여전히 하고 있다. 하성훈 형, 황민현 형이 가장 말이 많다. 형들이 '얘들아 모이자' 하면서 방송도 잡아주고 하니까 너무 고맙다"고 전했다.

이대휘는 "일단 다 제대를 해야 한다. 동생 라인이 (군대) 들어가기 전, 형들 라인이 다 나와 있을 때가 2027년이다. 그때가 (워너원) 10주년이다. 이런 얘기가 조심스럽지만 말하는대로 이뤄진다고 하니 말이라도 이렇게 해야 메이드 되지 않을까"라고 기대감을 드러냈다.


동해는 "만약 그때랑 계약 조항이 같아도 할 거냐"고 물었고 이대휘는 "워너원 재결합은 돈 보고 하는 게 아니다. '봄 바람이 지나면 돌아올게'라고 했는데 몇 년이 지나갔나"라고 토로했다.

또 연예인 은퇴 선언 후 감독으로 변신한 라이관린에 대해서는 "연예인 은퇴 기사를 보고 놀랐다. 재결합 해야하는데 은퇴 기사가 나왔다"고 아쉬워했다.

워너원은 2017년 Mnet '프로듀스 101 시즌2'를 통해 선발된 강다니엘 박지훈 이대휘 김재환 옹성우 박우진 라이관린 윤지성 황민현 배진영 하성운으로 구성된 11인조 보이그룹으로, 2019년 1월 27일 정식 활동을 종료했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

