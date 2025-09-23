스포츠조선

쯔양, 국정감사 출석 결정…사이버렉카 피해 방지 대책 촉구[SC이슈]

기사입력 2025-09-23 10:38


쯔양, 국정감사 출석 결정…사이버렉카 피해 방지 대책 촉구[SC이슈]

[스포츠조선 백지은 기자] 유튜버 쯔양이 국회 국정감사 참고인으로 출석한다.

국회과학기술정보방송통신위원회(이하 과방위)는 24일 전체 회의에서 쯔양과 그의 법률대리인 김태연 변호사의 참고인 채택 안건을 논의한다. 안건이 통과되면 쯔양은 다음달 14일 열리는 과방위 국정감사에 공식 출석, 사이버 렉카 피해 방지 대책을 촉구한다.

김태연 변호사는 "사적인 이익만 생각했을 때 출석을 쉽게 결정할 자리는 아니지만 고민 끝에 추가 피해를 막기 위해 출석하기로 했다"고 밝혔다.

지난해 가로세로연구소(이하 가세연)는 구제역, 주작감별사 등 사이버렉카 연합이 쯔양의 사생활을 함구하는 조건으로 거금을 갈취했다고 폭로했다. 쯔양은 전 남자친구로부터 데이트 폭력, 협박, 공갈, 수십억원에 달하는 수익금 갈취 등의 피해를 입었고 사이버렉카 연합이 이를 폭로하겠다며 수천만원을 갈취했다고 주장했다.

쯔양은 이들에 대한 고소장을 제출했고, 구제역은 자신은 쯔양을 보호하기 위해 이중스파이 노릇을 했을 뿐이라고 주장했다. 지난 2월 1심 재판부는 구제역에 대해 징역 3년, 최 모 변호사에 대해 징역 2년, 주작감별사에 대해 징역 1년에 집행유예 3년, 카라큘라에 대해 징역 1년에 집행유예 3년, 크로커다일에 대해 벌금 500만원을 선고했다. 이후 주작감별사를 제외한 4명이 모두 항소했고, 2심 재판부는 최 변호사를 제외한 3명에게 원심과 동일한 형을 선고했다. 구제역은 지난 10일 상고장을 제출했으나 여전히 피해자인 쯔양을 탓하고 있어 눈살을 찌푸리게 했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

3.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'3연속 해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

4.

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

5.

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.