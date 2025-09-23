[공식] 하이브, 방시혁 경찰조사 속 인도 공략…14억 시장 잡는다

|
[스포츠조선 백지은 기자] 하이브가 오너 리스크 속 새로운 도전에 나선다.
이를 위해 하이브 인디아는 현지 오디션을 통해 아티스트를 선발하고, 인도에 최적화된 트레이닝 시스템을 구축할 계획이다. 또한 기존 하이브 뮤직그룹 아티스트의 인도 현지 활동도 적극 지원할 예정이다.
인구 14억 6000만명으로 인구 수 기준 세계 최대 국가인 인도는 음악분야에서도 큰 시장을 보유하고 있다. 인도 상공회의소(FICCI)에 따르면 스트리밍 사용자 수가 1억 8500만명으로 미국에 이어 세계에서 두번째로 큰 시장이다.
|
한편 방시혁은 22일 서울경찰청 금융범죄수사대에서 2차 피의자 조사를 받았다. 방시혁은 하이브 상장 전이었던 2019년 기업공개 계획이 없는 것처럼 기존 투자자들을 속여 자신과 관련이 있는 특수목적법인에 지분을 팔게 하고, 하이브 상장 뒤에는 사전에 체결한 주주간 계약에 따라 특수목적법인이 보유한 하이브 주식 매각 차익의 30%인 약 1900억원의 부당이익금을 챙긴 혐의를 받는다. 방시혁은 이와 관련한 혐의를 모두 부인했다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com