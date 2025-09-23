[SC현장]‘K팝스타’ 제작진+정재형X차태현X전현무에 160분 파격 편성…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 'K팝스타'를 만들어낸 제작진과 내로라하는 예능인 및 뮤지션들로 구성된 9명의 심사위원 군단, 그리고 160분이라는 파격 편성까지. SBS 새 음악 오디션 '우리들의 발라드'가 화제성을 불러일으킬 만한 모든 요소들을 장착하고 '완전무장'한 채로 시청자들과 만날 준비를 마쳤다. 이들이 쏘아올린 노림수가 흥행 신호탄으로 탈바꿈하게 될 지 관심이 모아진다.
23일 오전 서울시 양천구 목동 SBS 13층 SBS홀에서는 SBS 신규 음악 오디션 '우리들의 발라드' 제작발표회가 진행됐다. 자리에는 연출을 맡은 정익승 PD와 정재형, 차태현, 전현무, 대니 구, 크러쉬, 정승환이 참석해 프로그램에 대한 이야기를 나눴다.
'우리들의 발라드'는 세대를 아우르는 인생 발라드를 새로운 목소리로 재탄생시키는 음악 오디션이다. 남녀노소 150인의 '탑백귀'가 직접 투표에 참여해 결과를 결정하는 방식으로 기존 오디션과 차별화를 꾀한다. 제작에는 SBS와 SM엔터테인먼트·SM C&C가 합심해 대형 프로젝트다운 스케일을 갖췄다.
연출을 맡은 정익승 PD는 "열심히 준비한 무대를 자르지 않고 끝까지 보여주자는 원칙을 세웠다"며 "숏폼 시대라 호흡이 길면 지루할 수 있지만 참가자들의 진심은 있는 그대로 전달해야 한다. 영화 한 편을 보는 느낌으로 자신 있게 준비했다"고 밝혔다.
MC를 맡은 전현무는 "슈스케, 싱어게인 빼고 오디션 프로그램은 다 했다. 이번에는 심사위원까지 겸한다"며 "대중의 귀로 무대를 평가할 것"이라고 말했다. 이어 "평균 나이 18세 참가자들의 간절한 눈빛을 보면서 오히려 제가 초심을 떠올리게 된다"고 했다.
차태현은 "처음에는 '재미있을까' 싶었는데 지루할 틈이 없었다. 심사위원 9명 케미도 좋다"며 "선공개 영상에서 눈물을 흘렸던 건 진심이었다. 2시간 40분 편성은 자신감의 표현이라 생각한다. 도박수가 노림수가 되길 바란다"고 전했다.
정재형은 "드라마 음악감독으로 작업을 하던 후반부에 제안이 와서 해낼 수 있을까 생각했는데 첫 녹화 날 '잘했다'는 확신이 들었다. 몇 번을 다시 봐도 눈물이 날 만큼 감동적이었다"며 "같은 노래도 심사위원마다 전혀 다르게 느낀다. 대중성과 음악성을 동시에 사로잡는 순간이 있을 것"이라고 말했다.
정승환은 "'K팝스타' 참가자로 무대에 섰던 제 과거와 참가자들이 겹쳐 보였다. '내가 평가해도 될까' 고민했지만 탑백귀의 한 사람으로 제 감상을 나눈다고 생각했다"며 "참가자들의 눈빛에서 큰 자극을 받았다"고 밝혔다.
크러쉬는 "참가자들을 보며 저도 음악을 다시 돌아보게 됐다. 시청자도 같은 감정을 느끼실 것"이라 했고 대니 구는 "발라드의 다양한 색을 표현하는 걸 보고 놀랐다. 연주자로서도 좋은 자극을 받고 있다"고 덧붙였다.
정재형은 "부모 세대의 노래를 어린 참가자들이 해석하면 전혀 다른 감동이 나온다. 서툴지만 그 진심이 더 크게 다가올 때가 있다"고 했고 차태현은 "초등학생 참가자가 목소리조차 안 나왔는데 합격했다. 이런 선택이 가능한 게 '우리들의 발라드'만의 매력"이라고 강조했다.
전현무는 "요즘 온 가족이 거실에 모여 볼 수 있는 프로그램이 많지 않다. '우리들의 발라드'는 세대를 잇는 콘텐츠"라며 "선선한 가을 가족과 함께 발라드를 즐기길 바란다"고 전했다.
한편 '우리들의 발라드'는 오는 23일 오후 9시에 첫 방송되며 첫 방송은 특별 확대 편성으로 160분 동안 진행된다.
