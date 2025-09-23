기타 치는 슈가…방탄소년단 새 앨범 스포인가[SCin스타]

스포츠조선

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단 슈가가 오랜만에 근황을 알렸다.

슈가는 22일 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진에서 슈가는 검은색 반팔 티셔츠에 블랙 와이드 팬츠를 입고 기타를 치고 있는 모습이다. 어수선한 현장에서도 음악에 집중하는 슈가의 모습에서 프로패셔널함이 느껴진다. 특히 슈가가 음악 작업에 열중하는 모습을 공개하면서 방탄소년단의 새로운 음악 스포일러가 아니냐는 추측도 나오고 있다.


이번 게시물은 슈가가 2023년 8월 25일 이후 2년 여만에 공개한 근황이란 점에서 많은 관심을 받고 있다. 슈가는 지난해 8월 음주 상태에서 전동 스쿠터를 몰다 넘어진 혐의로 기소돼 벌금 1500만원의 약식명령 처분을 받았다.

6월 사회복무요원 대체 복무를 마무리한 슈가는 세브란스 병원에 50억원이라는 거금을 쾌척, 자폐 스펙트럼 장애환자 치료센터를 건립했다. 이 과정에서 슈가가 단순 기부에 그치지 않고 직접 환아들과 만나 소통하며 치료 프로그램 개발에 참여하고 재능 기부를 통한 봉사활동까지 꾸준히 했던 사실이 알려져 큰 박수를 받았다.

슈가가 속한 방탄소년단은 내년 완전체 컴백을 목표로 새 앨범을 준비 중이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

