스포츠조선

황혜영, 3개월 공들인 '한강뷰家' 공개...'100억 CEO' 럭셔리 인테리어

기사입력 2025-09-23 13:52


황혜영, 3개월 공들인 '한강뷰家' 공개...'100억 CEO' 럭셔리 …

황혜영, 3개월 공들인 '한강뷰家' 공개...'100억 CEO' 럭셔리 …

황혜영, 3개월 공들인 '한강뷰家' 공개...'100억 CEO' 럭셔리 …

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 황혜영이 한강뷰 집 인테리어를 끝내고 컴백홈 했다.

황혜영은 23일 "3개월의 유목민 생활 끝나고 드디어 컴백홈"이라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 아침부터 이사로 바쁜 황혜영의 일상이 담겨있다. 집안을 가득 채운 이삿짐들. 이 과정에서 안방에서 내려다보이는 한강뷰와 럭셔리한 가구들이 눈길을 집중시켰다.

앞서 지난 7월 황혜영은 유튜브 채널을 통해 "3개월 동안 집 비운다"면서 집 리모델링 공사를 결정했음을 알렸다.

이 과정에서 황혜영이 한강뷰 아파트에서 쫓겨났다는 가짜뉴스가 퍼지기도 했다. 이에 황혜영은 "쫓겨나는 건 뭐냐. 그 뒤에 사는 게 막막하다고 나오더라. 정말 막막하다"며 "아무리 요즘 가짜뉴스가 많다고 해도 깜짝 놀랐다. 주위에서 사람들이 '무슨 일 있냐'면서 연락이 많이 왔다"면서 사실이 아님을 밝혔다.


황혜영, 3개월 공들인 '한강뷰家' 공개...'100억 CEO' 럭셔리 …

황혜영, 3개월 공들인 '한강뷰家' 공개...'100억 CEO' 럭셔리 …

황혜영, 3개월 공들인 '한강뷰家' 공개...'100억 CEO' 럭셔리 …
또한 황혜영은 집 인테리어 완성을 앞두고 가구 쇼핑에 나선 모습도 공개했다.

황혜영은 유러피안 수입가구 전문브랜드를 찾았고, 1930년대 렉스시네마에서 영감을 받은 아르데코 스타일의 디자인의 거울과 거울의 연장선 다이닝 컬렉션으로 나온 시리즈도 구경하던 중 "가격은 3500만 원이다"는 말에 화들짝 놀라기도 했다. 이에 황혜영은 제작진을 향해 "떨어져라. 여기에 뭐 올려놓으면 안 된다"고 해 웃음을 안겼다.

이후 또 다른 명품 수입가구 전문 매장을 찾아 둘러보던 황혜영은 "집순이다. 이제 집 인테리어 다시 하고 집 밖으로 안 나올 것 같다. 계속 집 안에만 있을 것 같다"면서 "너무 많이 보니까 결정을 더 못할 것 같다. 어떤 걸 선택했을 지는 인테리어 완공 후 공개하겠다"고 해 인테리어에 궁금증을 자아낸 바 있다.


한편 황혜영은 1994년 투투로 데뷔해 많은 사랑을 받았다. 2011년 정치인 출신 남편 김경록과 결혼 후 쌍둥이 아들을 출산했다. 쇼핑몰 CEO로 성공, 연 매출 100억원을 달성해 화제를 모은 바 있다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, 결국 ♥남편 행동에 터졌다..."세무사 딴거 보면 멀쩡한데"

2.

조재윤, 中 성우 조롱 논란 직후…"출연료 깎였다" 근황 공개

3.

이선희, 배임 논란 속 DJ 데뷔…"DJ HEE 출격"

4.

구독자 165만 유튜버, 음주 측정 거부 후 도주 중 '현행범 체포'

5.

심수창 '7년만 파경' 입 열었다…"결혼은 미친 짓, 아들 빨리 낳을 걸"

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, 결국 ♥남편 행동에 터졌다..."세무사 딴거 보면 멀쩡한데"

2.

조재윤, 中 성우 조롱 논란 직후…"출연료 깎였다" 근황 공개

3.

이선희, 배임 논란 속 DJ 데뷔…"DJ HEE 출격"

4.

구독자 165만 유튜버, 음주 측정 거부 후 도주 중 '현행범 체포'

5.

심수창 '7년만 파경' 입 열었다…"결혼은 미친 짓, 아들 빨리 낳을 걸"

스포츠 많이본뉴스
1.

'라민 야말 발롱도르 도둑맞았다?' 父 분노 폭발 "내 아들이 압도적인 세계 최고→이상한 일 벌어져"

2.

'10G 연속 안타+환상 수비' 김하성, 옵트아웃 재촉하는 소리...현지 중계진 "좋아~좋아~" 외쳤다

3.

이강인 'EPL 이적' 중대 변수 발생...英 특급 조명, '이강인 영입설 장본인' 떠난다

4.

MLS 최고 듀오 미쳤다! 손흥민+부앙가 나란히 이주의 팀 선정→메시도 포함…3경기 연속 해트트릭 LAFC 역사

5.

5강도 보였는데 끝내 9위. 곽빈은 보는 곳이 달랐다. "그래서 내년에 더 기대. 어린 선수들 잠재력 무궁무진"[인천 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.