최여진 "이런 결혼식 처음"…김병만 재혼식 현장에 눈물+감동

[스포츠조선 김수현기자] 배우 최여진이 김병만 결혼식의 생생한 후기를 전했다.
최여진은 "언니도 너무 좋은분이고 너무 아름다웠으며 아가들도 너무 귀엽고 사랑스럽. 다시 한 번 진심으로 축하해요. 행복하세요"라 전했다.
김병만은 20일 서울 서초구 한강세빛섬플로팅아일랜드 세빛섬 루프탑에서 비연예인 현은재 씨와 비공개 결혼식을 올렸다.
이혼 후 김병만은 입양한 전처의 딸에 대한 파양 절차를 밟아왔으며, 지난 8일 파양 청구 소송 인용 판결을 받았다.
김병만은 최근 결혼 12년만에 이혼 소식을 전하며 화제가 됐다.
김병만 측은 전처와의 혼인 파탄 이후 예비신부를 만났으며, 예비신부와의 사이에서 1남1녀를 뒀다고 밝힌 바 있다.
그는 "제가 존재할 수 있게, 다시 시작할 수 있게 저를 다시 일으켜 세워준 게 우리 딸이랑 아들. 그리고 와이프다"라 털어놓았다.
김병만은 아들을 직접 소개하기도 했고 "가족이랑 여행을 많이 다니고 싶다. 근데 주위의 시선도 있으니까 조심스러웠다. 근데 지금은 마음 먹었으니까. 이제 숨지 않기로 마음을 바꿨으니까"라며 기쁜 마음을 전했다.
