기사입력 2025-09-23 23:01


[스포츠조선 이우주 기자] '개와 늑대의 시간' 강형욱이 개물림 사고를 당했다.

23일 방송된 채널A '개와 늑대의 시간'에서는 늑대 2호 푸들의 사연이 공개됐다.

늑대 2호의 보호자는 늑대 1호의 사연을 본 후 "그래도 사람은 안 물지 않냐"며 의미심장한 말을 건넸다. 보호자는 입소 신청 사유에 대해 "미친 반려견"이라고 표현할 정도. 늑대 2호는 겁도 많고 소심하다고. 보호자 가족은 운동선수 집안이었다. 아빠 보호자는 카누 국가대표, 엄마 보호자는 카약 국가대표 출신이었다. 오빠 보호자 역시 카누 선수고 동생 보호자도 사격 선수 출신이었다. 가족이 획득한 메달만 무려 300개. 하지만 국가대표 가족들도 작은 푸들을 이기지 못해 쩔쩔매고 있었다. 아침, 저녁으로 매일 산책한다는 늑대 2호. 보호자는 "애들이 하루종일 집에 있는 시간이 많으니까 스트레스 안 받게 산책하러 나간다"고 밝혔다.

산책을 마친 후 차에 타기 전 발을 닦아주려 했지만 늑대 2호는 엄마 보호자를 경계하며 으르렁거렸다. 보호자는 "다리 닦을 때 예민해지고 꼬리가 탁 내려가면서 몸이 경직된다. 발 닦일 때마다 조심해야 한다"고 밝혔다.

동생 보호자 역시 "미용을 갔다가 발톱이 잘못 잘린 적 있다. 피난 채로 집에 왔더라. 그때부터 예민해지면서 공격성이 생긴 거 같다"고 밝혔다. 입질도 심한 늑대 2호는 엄마 보호자도 물었다.


강형욱, 개물림 사고 당했다…손에 피가 철철 "안락사 시켜야 하나" ('…
보호자는 "늑대 2호가 볼링장 원장도 물고 친구들도 문다. 응급실도 두 번 다녀왔다. 파상풍 주사도 맞았다. 한 달 전에 아빠 보호자랑 있을 때 물었다 .피가 솟구쳤다. 아빠가 그걸 처음 봐서 너무 화가 났다. 파양시키자고까지 했다"며 "근데 파양을 시켜도 누가 받아주겠냐. 입질하는 개는 안 고쳐진다는데 안락사를 시켜야 하나 싶다. 근데 동물을 한 번 키우기 시작했는데 어떻게 하겠냐. 죽을 때까지 키워야 한다"고 털어놨다.

하지만 늑대 2호는 보호자에게만 유독 예민한 듯했다. 목욕숍에서는 예민하다는 발을 닦여도 아무렇지 않고 평온한 늑대 2호. 보호자는 "보호자인 저한테는 입질하는데 목욕숍 원장님한테는 절대 그러지 않고 착하다더라. 원장님한테는 세상 착한 천사더라. 끝나고 난 다음에는 뽀뽀도 한다더라. 이해가 안 된다"고 울분을 토했다.

이에 강형욱이 나섰다. 강형욱은 직접 보호자의 집에 찾아가 늑대 2호를 만났다. 강형욱이 목줄을 채우려 한다는 걸 눈치채고 격하게 반항한 늑대 2호. 하지만 강형욱은 능숙하게 목줄을 채우고 함께 밖으로 나섰다. 강형욱이 엉덩이를 만지려 하자 필사적으로 반항하던 늑대 2호는 강형욱을 물었다. 강형욱은 "세게 물긴 했는데 이가 약해 보인다"고 밝혔다. 늑대 2호는 계속 입질을 했고 강형욱은 손가락을 물려 피를 철철 흘렸다.


늑대 2호를 만난 강형욱은 "이 친구는 예민하게 태어난 애같다. 이런 애는 덤덤하게 키우는 게 좋은데 어머니는 알뜰살뜰 챙겨주지 않냐"며 다른 가족들에게도 개 육아의 짐을 나누라고 조언했다.

wjlee@sportschosun.com

