박수홍, 자신 탓 마녀사냥 당한 김다예♥에 죄책감 "모두 비난해 힘들었다…

[스포츠조선 이게은기자] 방송인 박수홍이 아내 김다예에게 미안함과 고마움을 전했다.
무엇보다 "두 아이를 혼자 힘으로 키우고 싶다"라며 둘째 출산을 앞두고 이혼을 결심했다고 밝혀 두 MC의 걱정을 샀다. 산모는 "아이를 낳고 5년 안에 이혼하는 부부가 정말 많다고 하더라. 이 시기를 잘 버텨야겠다는 생각을 많이 했는데, 녹록지 않다"라며 고민을 전했다.
특히 박수홍은 남편이 아내의 눈물에 미적지근한 반응을 보이자 "저는 아내 생각이 났다. 아이도 중요하지만, 아내가 왜 우는지에 대해 제일 먼저 생각을 하셔야 될 것 같다. 아내의 눈물이 잘 안 보이는 것 같다. 자주 우니까 이해할 수 없고 '나도 힘든데'라는 생각이 드는 것 같다. 아이를 낳는 것만큼 힘든 게 없고 육아도 힘들다"라며 자신의 상황을 언급하며 조언하기 시작했다.
이어 "내가 제일 죽고 싶었을 때가 나 때문에, 날 지켜주겠다는 아내가 마녀사냥 당할 때였다. 모든 사람이 날 비난했다. 가까운 사람을 믿었다가 너무 힘들었다. 난 아이가 귀해서 육아를 하는 게 아니라, 아내가 육아로 힘들어하는 걸 보면 미안하기 때문에 하는 거다. 아내의 눈물이 진짜로 보여야 한다. 조금만 더 변화해야 될 것 같다"라고 강조했다.
한편 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 혼인신고를 했으며 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 지난해 딸 재이 양을 품에 안았다. 김다예는 박수홍이 친형 부부와 횡령 문제로 법적 공방을 벌이고 있는 상황 속, 각종 루머로 마음고생을 하기도 했다.
