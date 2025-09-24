고개숙인 이종범 "32년 프로야구 대신 예능 죄송, 유소년 위해 힘든 결…

스포츠조선

고개숙인 이종범 "32년 프로야구 대신 예능 죄송, 유소년 위해 힘든 결정"

기사입력 2025-09-24 06:46


[스포츠조선 백지은 기자] 이종범 감독이 야구 팬들에게 사과했다.

22일 방송된 JTBC '최강야구'에서 이종범은 "그동안 힘든 시간을 보냈다. 쉽지 않은 결정이었다"고 말문을 열었다.

이어 "'최강야구' 감독직을 수락하면 많은 욕을 먹을 거란 사실은 알고 있었다. 하지만 한국 야구 붐을 더 크게 일으킬 수 있는 기회라 생각했다. '최강야구'가 유소년 야구 등 아마추어 야구단에 대한 지원을 약속했다. 프로야구에 종사한지 32년이 됐는데 갑자기 다른 방향을 결정해 실망한 분들이 계셨을 거다. 그 점에 대해서는 죄송하다"고 사과했다.


또 "예능이고 은퇴 선수라 해도 야구를 진심으로 하는 프로그램이다. 모두 프로 선수의 자부심과 긍지가 있는 친구들이다. 진심이 담긴 열정적인 야구를 하겠다"며 "내가 고참 선수 때 신인이었던 선수나 코치 때 베테랑이었던 선수들이 많다. 형 같지만 무서울 때는 선수들을 잡을 수 있는, 형님 리더십으로 승리할 수 있는 팀을 만들어 가겠다"고 각오를 다졌다.

이종범은 6월 '최강야구'에 합류하면서 KT 위즈 코치직을 사임했다. 당시 시즌 중 1군 주축 코치가 갑작스러운 퇴단을 결정하면서 업계와 야구 팬들로부터 비난이 쏟아졌다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

