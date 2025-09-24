[인터뷰①] '금쪽같은 내 스타' 엄정화 "♥송승헌과 중년 로맨스, 이렇…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 엄정화(56)가 중년 로코를 선보인 소감을 밝혔다.
'금쪽같은 내 스타'에서 엄정화가 연기한 봉청자는 독고철(송승헌)과의 중년 로맨스로도 시선을 모았다. 엄정화는 "'중년의 로맨스가 이렇게 설렐 수 있구나'. 캐릭터들이 너무 귀여웠고 독고철도 송승헌 씨가 하다 보니까 너무 잘생겼다. 댓글창을 봤는데 연기적인 것보다 송승헌 씨의 미모에 다 가려진 것 같고, 그만큼 송승헌 씨의 연기가 너무 자연스러워서 독고철과 잘 어울려서 좋았던 것 같다. 그래서 시청률도 상승세를 보인 게 아닌가 싶다"며 웃었다.
엄정화는 이어 "불륜도 없고 여러가지 이야기가 없이 순수하게 예전부터 감정을 가지고 온 사람들이 갑자기 만나게 되며 이어지는 이야기인데, 저도 이런 이야기를 만날 수 있어서 신기하기도 했고 즐거웠다. 촬영하면서 언제 다시 이런 기회가 올지 모르니 최대한 감정을 잘 즐기며 가야겠다고 생각했다"고 말했다.
이어 "지금이 약간 작품적으로 이렇게 할 수 있다는 것을 보여주고 서로 공감할 수 있게 만들어줘야 하는 시기가 아닐까 싶다. 왜냐면 30대 때 '싱글즈'라는 영화를 했을 때는 서른이 지나면 다들 인생이 끝이라 생각할 때가 있었다. 그럴 때 '우리는 남편 없어도 잘 할 수 있어!'이런 얘기를 하면서 서로 공감을 했었다. '결혼은 미친짓이다'라는 영화도 그렇고, 지금은 제 나이에서 앞으로 더 할 수 있는, 여자로서 주체적으로 살 수 있는, '닥터 차정숙'처럼 꿈 꿀 수 있는 것처럼, 봉청자도 밑바닥에서 다시 시작하는 모습을 보여줬기에 자기가 가진 꿈을 꿀 능력만 있다면 뭐든지 할 수 있다는 점에서 좋았다"고 했다.
마지막으로 엄정화는 "'금쪽같은 내 스타'는 굉장히 즐거운 중년 로맨틱 코미디가 가능하다는 것을 보여준 느낌으로 남으면 좋겠다. 너무 재미있어 하시니까. 시즌2도 해보고 싶다. 그때는 '금쪽같은 내 남친', '금쪽같은 내 남편'이면 어떨까"라며 웃었다.
'금쪽같은 내 스타'는 대한민국 최고의 톱스타가 하루아침에 평범한 중년 여성이 된 후 펼쳐지는 눈물 콧물 휘날리는 세월 순삭 로맨틱 코미디를 담은 작품. 엄정화는 톱스타 임세라이자 기억을 잃은 평범한 여성 봉청자로 분해 잃어버린 시간을 되찾기 위해 고군분투하며 시청자들의 응원을 받았다. '금쪽같은 내 스타'는 1.3%의 시청률로 출발해 세 배가 넘는 상승세를 보였고 4.2%를 돌파하며 시청자들에게 사랑받았다.(닐슨코리아 유료가구 전국기준)
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com