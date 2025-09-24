전현무, 누구랑 포옹하나 했더니…장발의 한강뷰 소유 연예인과 신혼 느낌[…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 전현무와 임우일이 신혼부부 분위기를 냈다.
전현무는 "이쪽이 색깔이 새삥이고, 저쪽이 덧댄 것도 많고 힘들어 보인다"라고 감으로 찍었는데, 실제로 구교에는 당시 용접 기술이 발달하지 않아 자국이 남아 있었던 것이 확인됐다.
한강대교 아래로 내려간 세 사람은 1925년 을축년 대홍수 침수 표시를 발견했다. 이 홍수로 인해 서울 잠실의 지도가 바뀌었다는 사실이 놀라움을 안겼다. 당시 쏟아진 비로 서울 전역이 물바다가 됐었는데, 그로 인해 한강이 두 갈래로 갈라져 흐르게 됐다.
한강 다리 중 가장 많은 통행량을 자랑하는 한남대교가 왕복 12차선으로 지어진 배경에도 북한이 있었다. 당시 북한이 대동강변에 다리를 건설한다는 첩보가 전해지자, 기존의 계획을 수정해 더 넓게 다리를 만든 것이었다. 한남대교의 개통은 곧 강남 개발의 가속화로 이어졌고, 서울 발전의 출발점이 되었다는 점이 이목을 끌었다.
한강 다리들을 열심히 공부한 전현무는 한강의 힙플레이스로 대원들을 데려갔다. 세계 최초 다리 위에 지어진 호텔에서 전현무와 임우일은 흡사 신혼여행 온 부부 느낌의 인증샷을 남겨 웃음을 유발했다. 노을 맛집, 야경 맛집 노들섬도 찾았다. 노들섬이 원래 섬이 아닌, 강북과 연결된 육지였다는 사실이 놀라움을 안겼다.
그리고 2027년 리뉴얼 프로젝트를 통해 더 핫해질 예정이라는 소식이 전해졌다. 임우일은 "오늘 전현무 형님과 제가 와서 MZ들의 발길이 싹 끊기고, 앞으로 다시 모이겠네"라며 장난스레 말했고, '유행 절단기' 전현무는 "공사 무난하게 하시라고 온 거다"라고 유쾌하게 받아쳤다.
2024년 파일럿 방송 호평에 힘입어 정규편성이 된 '이유 있는 건축'은 '건축'이라는 차별화된 포인트로 공간 여행을 떠나 신선함을 안겼다. 단순한 건물 소개를 넘어, 건축을 매개로 역사·문화·사회 등 다양한 영역으로 이야기가 확장돼 깊이 있는 시각을 선사했고, 시청자들의 호평이 이어졌다. 유현준 건축가는 전문적인 지식을 알기 쉽게 풀어냈고, 전현무·홍진경·박선영은 호기심 어린 질문과 다채로운 시각으로 힘을 보태며 환상적인 호흡을 완성했다.
총 10개의 테마로 공간 여행을 펼쳤고, 39개의 건축물을 탐구했다. 한국을 설계한 1세대 건축가 김중업과 김수근의 명작들을 살펴봤고, 성수동과 해방촌이 핫플이 된 이유를 건축의 시선으로 파헤쳤다. 일본으로부터 지켜낸 북촌 한옥마을의 역사와 더불어 한옥의 매력도 전했다.
국내를 넘어 해외로도 발걸음을 옮겨, 미식·영화·쇼핑의 도시로만 알려졌던 홍콩을 건축적 관점에서 새롭게 해석했다. 테크노의 도시로 떠오른 독일 베를린에서는 힙한 건축물들과 더불어 전쟁의 상처를 기억하는 건축을 조명했다.
모든 건축에는 다 이유가 있었고, 공간에는 이야기가 숨어 있었다. "아는 만큼 보인다"는 홍진경의 감탄이 이를 증명했다.
전현무는 시즌을 마무리하며 "어려운 건축을 즐겁고 깊이 있게 알아간 시간이었다", 박선영은 "'건축이 어려운 게 아니구나'라고 생각하게 됐다"라는 소감을 남겼다. 유현준은 "매회 게스트들의 시선이 더해져 훨씬 더 풍성해질 수 있었다"라며 지난 여행을 돌아봤다.
마지막으로 전현무는 "다음 시즌으로 뵙겠다"라며 기약을 남겨, 새로운 건축 여행으로 돌아올 '이유 있는 건축'을 기대하게 했다.
MBC '이유 있는 건축-공간 여행자'는 건축을 통해 역사, 문화, 경제, 예술, 과학 등 다양한 분야를 넘나드는 이야기를 풀어내는 신개념 건축 토크쇼로, 호평 속 9월 23일 시즌을 종료했다.
