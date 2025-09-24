스포츠조선

한다감, "유달리 소화가 안되더니"…몸에서 발견된 '이것' 정체에 '경악'(넘버원)

기사입력 2025-09-24 09:52


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 한다감의 몸에서 발견된 '이것'의 정체에 놀란다.

24일 방송되는 채널A '스타건강랭킹 넘버원'에서는 소화불량으로 쌓인 노폐물들이 장독소가 되어 비만을 유발한다는 내용을 소개하고 이를 해결할 넘버원 처방을 찾아본다.

이날 특별 검진 동기로 합류한 '성대모사 자판기' 개그맨 전영미가 요즘 가장 핫한 '노장 셀럽' 전원주와 선우용여에 빙의한 듯 싱크로율 높은 성대모사를 선보여 시작부터 큰 웃음을 선사한다. 한다감은 '그분들이 오신 것 같다'라며 놀라워했다는 후문.

먼저 소화불량으로 강의가 진행되자 지석진은 '한 번도 소화가 안 된 적이 없었다'며 호언장담한다. 그런 지석진을 보며, 이숙은 '석진 씨는 뱃살이 없다'고 부러워하자, 지석진은 '사실 윗배가 조금 있다'고 고백하며 '인생 최대 몸무게'를 공개해 모두를 놀라게 한다. 건강랭킹이 시작되고 넘버원 주치의인 심경원 가정의학과 전문의가 '독살의 위험에 빠진 사람이 너무 많다'고 경고하자 출연자 전원이 긴장감을 감추지 못했다는 후문.

이어 비만의 척도를 알아보기 위한 복부 CT가 공개되고, 출연자 대부분에게서 피하지방이 발견되자 녹화장이 술렁거린다. 특히, '피하지방 비만'으로 진단이 된 개그맨 전영미와 '내장지방형 비만'을 진단받은 이숙의 복부 CT 사진이 공개되자, 지석진은 '빨간 벨트를 차신 줄 알았다'며 놀려대 원성을 자아낸다.


반면 지석진은 '평소에 소화가 너무 잘 돼 배가 잘 꺼져서' 고민이라고 말한 것과 달리 건강랭킹 2위에 오른다. 그러자 전영미는 '배가 쉽게 꺼졌던 것은 수다가 많아서'라고 콕 집어 말하고, 한다감은 '먹은 걸 까먹은 게 아니냐'며 지석진을 놀리며 즐거워한다. 하지만 지석진은 결과에 승복하지 못하고 '이 말'을 늘어놓으며 억울해한다는데.

한편, 이날 소화불량성 비만의 위험이 가장 큰 스타 1위에는 놀랍게도 한다감이 선정된다. 한다감은 '학교 다닐 때보다 성적이 더 안 좋다'며, '어릴 때부터 유달리 소화가 잘 안됐다'고 속상함을 내비친다. 이어 '관리해서 이 정도'라는 한다감의 몸에서 발견된 '이것'의 정체는 더 놀라움을 안겼다는데. 장독소를 만들고 비만의 위험을 높이고 있었던 '이것'은 바로 '곰팡이'였다고. 여배우의 몸에서 발견된 득실대는 곰팡이에 한다감은 당황한 모습을 보이며 부끄러워했다는 후문이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.