스포츠조선

'40세' 산다라박, 발리도 감탄시킨 비키니 몸매…20대라 해도 믿겠네

기사입력 2025-09-24 10:06


'40세' 산다라박, 발리도 감탄시킨 비키니 몸매…20대라 해도 믿겠네

[스포츠조선 고재완 기자]2NE1 산다라박이 발리에서의 추억을 떠올렸다.

산다라박은 23일 자신의 개인 계정에 "Memories of Bali"라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다. 공개된 사진에서 산다라박은 발리의 한 리조트 수영장에서 오렌지 컬러의 비키니를 입고 몸매를 자랑하고 있다.

군살 1도 없는 늘씬한 몸매에 선글라스로도 가려지지 않는 미모가 시선을 강탈한다.

2NE1은 지난해 데뷔 15주년 기념 아시아 투어 '웰컴백'을 통해 완전체 재결합 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com




'40세' 산다라박, 발리도 감탄시킨 비키니 몸매…20대라 해도 믿겠네

'40세' 산다라박, 발리도 감탄시킨 비키니 몸매…20대라 해도 믿겠네

'40세' 산다라박, 발리도 감탄시킨 비키니 몸매…20대라 해도 믿겠네


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

3.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

조현아, '14년 절친' 수지 저격 "예쁜척 심해, 입만 열면 거짓말"

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

3.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

조현아, '14년 절친' 수지 저격 "예쁜척 심해, 입만 열면 거짓말"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

5.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.