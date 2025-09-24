스포츠조선

한가인·송중기·신예은, '대학내일' 표지모델 사진 공개.."지성·미모 갖춘 레전드 사기캐"(빠더너스)

기사입력 2025-09-24 11:25


한가인·송중기·신예은, '대학내일' 표지모델 사진 공개.."지성·미모 갖…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 신예은이 대학생 시절 '대학내일' 표지 모델을 통해 연예계에 데뷔하게 된 비하인드를 공개했다.

최근 유튜브 채널 '빠더너스'에서는 "연진이 vs 살찐이! 눈빛으로 사람 뚫어버리는 토크쇼"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 해당 영상에서 문상훈은 부캐릭터 '문쌤'으로 변신해 디즈니+ 오리지널 사극 '탁류'의 주연 배우 신예은과 인터뷰를 진행했다.


한가인·송중기·신예은, '대학내일' 표지모델 사진 공개.."지성·미모 갖…
문상훈은 신예은에 대해 "잡지 표지모델로 데뷔하셨다는데 맞냐"라고 물었고, 신예은은 "맞다. '대학내일'이라는 잡지 표지 모델을 한 적이 있는데, 그 사진을 보고 오디션을 보고 입사하게 됐다"고 설명했다.

이에 문상훈은 "여러분께 보여드리고 싶은 '대학내일' 올타임 레전드 표지 사진이 있다. 끝에 점까지 너무 매력적으로 나왔다. 보시면 무조건 반한다"고 운을 뗐다. 이야기 흐름상, 자신의 사진이 나올 거라고 예상했던 신예은은 "그 정도는 아니다"고 겸손하게 웃었지만,

문상훈이 꺼낸 사진은 다름 아닌 배우 한가인의 대학 시절 사진이었다.

이에 신예은은 당황하면서 "제가 다른 이야기로 착각했다. 너무 좋다. 진짜 예쁘시다"고 수습했다.

또 문상훈은 "한가인 못지 않은 미모로 성균관대까지 나온 지성과 미모를 겸비한 '대학내일' 표지계의 사기캐다"라고 다음 인물을 소개했다.

이에 또 신예은은 "사기캐까지는 아닌데.."라고 대답했고, 문상훈은 송중기의 과거 사진을 공개해 또한번 신예은을 당황시켰다.


문상훈은 "송중기 님도 인정 안 하실 거냐. 본인이 뭔데 자꾸 사기캐 아니라고 하시냐"며 익살스럽게 반응했고, 신예은은 "무조건 인정이다. 저는 제 이야기인 줄 알았다"며 머쓱하게 웃었다.


한가인·송중기·신예은, '대학내일' 표지모델 사진 공개.."지성·미모 갖…
마침내 문상훈은 "이제 예은 님 이야기도 해야한다. 제가 모델 컷 사진을 봤는데 정말 놀랐다. 정말 레전드"라며 신예은의 과거 모델 사진을 공개했다.

신예은은 "레전드까지는 아니고, 그냥 잘 찍어주셔서 예쁘게 나온 것 같다"고 겸손하게 말했다. 다만 문상훈은 "어우..와우..진짜"라는 영혼 없는 감탄사만 날린 뒤, "죄송하다. 앞에 한가인 님, 송중기 님 사진을 먼저 봐서 리액션을 해야하는데 텐션이 떨어졌다. 신예은님 사진이 앞에 한가인, 송중기 사진보다 더 옛날 사진같다"고 장난을 덧붙였 웃음을 안겼다.

결국 신예은은 넷플릭스 드라마 '더 글로리' 속 명대사를 패러디해 "팀장님, 제 가방에 고데기 있거든요?"라고 응수하며 웃음으로 마무리했다.

한편, 신예은은 성균관대 연기예술학 16학번으로 과거 '대학내일' 840호 표지모델을 통해 연예계에 데뷔했다.

그는 오는 26일 첫 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '탁류'를 통해 시청자들을 만난다.

'탁류'는 조선의 모든 돈과 물자가 모여드는 경강을 배경으로 혼탁한 세상을 뒤집고자 각자의 방식으로 운명을 개척하는 청춘들의 액션 드라마다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

3.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

조현아, '14년 절친' 수지 저격 "예쁜척 심해, 입만 열면 거짓말"

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

3.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

조현아, '14년 절친' 수지 저격 "예쁜척 심해, 입만 열면 거짓말"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

5.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.