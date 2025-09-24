[공식] '불법도박' 이진호, 100km 음주운전 인정.."변명 여지 없…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 불법 도박 혐의로 수사받고 있는 개그맨 이진호가 음주운전 적발을 인정하고, 사과했다.
이진호의 소속사 SM C&C는 24일 "이진호 본인에게 확인한 결과, 금일(24일) 새벽 음주운전했다고 한다"며 "적발 당시 관할 경찰서에서 조사를 마쳤으며, 처분을 기다리는 중"이라고 밝혔다.
앞서 같은날 문화일보는 이진호가 면허취소 수준의 음주 상태로 100km 가량을 운전했다 적발돼 경찰 조사를 받고 있다고 보도했다.
보도에 따르면 경기 양평경찰서는 이날 오전 3시쯤 인천에서 경기 양평까지 음주운전을 한 혐의로 이진호 씨를 붙잡아 조사 중이다.
이진호는 경찰 조사에서 혈액 채취를 통한 정확한 알코올 농도 측정을 요구했으며, 현재 채혈 결과를 기다리는 중이다. 경찰은 1차 조사 후 귀가 조치했으며, 조만간 추가 소환 조사를 벌일 계획이다.
앞서 이진호는 지난해 11월 자신의 SNS에 장문의 글을 올려 불법 도박을 한 사실을 고백했다. 그는 "2020년 우연한 기회로 인터넷 불법도박 사이트에서 게임을 시작하게 됐고, 감당하기 힘든 빚을 떠안게 됐다"고 자진 고백했다.
이진호는 "저는 2020년 우연한 기회로 인터넷 불법도박사이트에서 게임을 시작하게 됐고, 감당하기 힘든 빚을 떠안게 됐다. 지인들의 따끔한 충고와 제가 사랑하는 이 일을 다시 하지 못할 수도 있다는 두려움에 뒤늦게 정신을 차리고 도박에서 손을 땔 수 있었지만, 이미 많은 사람들에게 금전적 도움을 받은 상태였다"라며 "매월 꾸준히 돈을 갚아 나가고 있고, 앞으로도 죽을 때까지 이 빚은 꼭 제 힘으로 다 변제할 생각"이라고 밝혔다.
한편 이진호는 2005년 SBS 공채 개그맨으로 데뷔했으며 '코미디빅리그', '아는 형님' 등 다수의 예능 프로그램에 출연하며 얼굴을 알렸다.
이진호 소속사 입장문 전문
안녕하세요.
먼저 불미스러운 일로 공식입장을 전달드리게 되어 대단히 송구스럽고, 죄송한 마음입니다.
이진호 본인에게 확인한 결과 금일 새벽 음주운전을 하였다고 합니다.
적발 당시 관할 경찰서에서 요구한 조사를 마쳤으며, 처분을 기다리고 있는 상황입니다.
이진호는 이번 일에 대해 일말의 변명과 핑계 없이 자신의 잘못이라 생각하며 깊이 반성하고 있습니다.
소속사 역시 책임을 통감하며, 이진호가 처분을 성실히 이행하고 법적조치를 받을 수 있도록 하겠습니다.
다시 한 번 심려를 끼쳐 드리게 되어 진심으로 사죄드립니다.