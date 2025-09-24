조재윤, '폭군' 위해 중국어+요리+무술까지했는데…"출연료 삭감"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 조재윤이 웃픈 '폭군의 셰프' 비하인드를 공개했다.
24일 방송된 TV CHOSUN 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'(이하 '내 멋대로') 4회에서는 출연 작품만 100편이 넘는 명품 배우 조재윤의 과몰입 일상이 펼쳐졌다.
채정안은 "그럼 출연료를 더 받냐"라고 물었고, 조재윤은 "특별 출연이라 출연료는 깎였다"라고 비하인드를 털어놔 웃음을 자아냈다.
특히 그의 중국어 과몰입 노트가 모두의 시선을 사로잡았다. 빼곡하게 중국어 대사를 직접 쓰고 외운 흔적에서 남다른 노력이 엿보였다.
하지만 조재윤의 중국어 실력이 공개됐고, 그는 "감독님이 '너 무슨 유덕화 영화 보고 왔냐'라고 하더라"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
이후 조재윤은 배를 타고 소야도를 향하고 있었다.
배에서 내린 조재윤은 커다란 캠핑카를 직접 몰고 나타나 모두를 놀라게 만들었다.
조재윤은 "캠핑카를 갖고 싶어서 10년 할부로 샀다. 매달 72만원씩 내고 있다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
조재윤은 소야도에 있는 친한 형님을 찾아가 "낚시배 좀 빌리려고 했는데"라고 이야기했고, 형은 "일을 하면 빌려 주겠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
조재윤은 형님이 부탁한 잡초를 제거하기 위해 굴착기를 몰고 나타났고, 순식간에 잡초를 제거해 모두를 놀라게 만들었다.
조재윤은 "뭔가 써먹을 게 있을까 싶어서 굴착기 면허를 땄고, 면허를 따다 보니 재미가 있어서 계속 도전했다"라며 보트, 소형 선박, 대형 트레일러, 스쿠버다이빙, 카레이싱 등 무려 12개의 자격증 공개했다.
특히 조재윤은 "지금 헬리콥터 자격증도 도전 중이다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.
그는 "굴착기 면허는 진짜 잘 썼다. 속초 고성 산불 났을 때 가서 재능기부를 했었다"라고 말해 훈훈함을 더했다.
자격증을 많이 딴 이유에 대해 조재윤은 "내가 배우를 늦게 시작했는데 배우를 할 때 쓸 수 있을까 해서 배우게 된 거다"라고 말했다.
