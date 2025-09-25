‘재혼’ 김구라 “♥아내 둘째 임신, 100% 축하 못해…지금도 미안”

[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 김구라가 둘째 딸 임신 소식을 처음 들었을 때 100% 축하하지 못한 자신의 반응을 고백하며 미안함을 털어놨다.

지난 24일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'의 '아는 형수' 코너에 출연한 김구라는 재혼 후 얻은 딸과 관련해 솔직한 속내를 공개했다.

김구라는 "아내가 82년생인데 동현이도 있고 내 나이도 있으니까 둘째는 가지려고 노력하지 말자고 합의했었다"며 당시 상황을 회상했다. 하지만 예상치 못하게 아내가 임신 사실을 알렸을 때, 기쁨보다 복잡한 감정이 먼저 앞섰다고 말했다. 그는 "아내가 아이가 생겼다고 얘기했는데 내가 간절히 원했던 부모처럼 리액션이 나오지 않더라. 그때 100% 축하하지 못한 게 미안하다"고 털어놨다.

그러면서도 김구라는 현재는 누구보다 딸에 대한 사랑이 크다고 강조했다. "예전에 배우 이병헌이 둘째 자녀 이야기를 하면서 '둘째가 주는 즐거움이 있는데 왜 그렇게 건조하게 답하냐'고 한 적이 있는데 지금은 그 말이 이해된다. 너무 예쁘다"며 웃음을 지었다.

또한 김구라는 자녀의 방송 노출에 대한 단호한 입장도 밝혔다. 그는 "지금 같으면 동현이도 방송에 출연시키지 않았을 거다. 둘째는 더더욱 안 시킨다. 몇 차례 제안이 왔지만 '네가 나라면 하겠니?'라고 단호하게 거절했다"며 "내가 아무리 경제적으로 힘들어도 수억의 출연료를 준다고 해도 안 한다. 아이가 직접 원하지 않는 이상 절대 시키지 않을 것"이라고 못 박았다.

한편, 김구라는 전 부인과의 사이에서 아들 김동현(MC그리)을 두었다. 지난 2015년 이혼 후 2020년 12세 연하의 일반인 여성과 재혼해 현재 네 살 딸을 키우고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

