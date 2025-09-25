스포츠조선

'35세' 임수향, 급성 간염…'배우 실제 열애' 폭탄 고백 후 쓰러졌다

기사입력 2025-09-25 07:03


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 임수향이 급성 간염 치료를 받았던 사연을 고백했다.

임수향은 24일 방송한 MBC '라디오스타'에 출연해 자신의 주당 이미지를 억울해했다.

임수향은 "강민경 씨가 나와서 신세경과 저와 함께 술 먹은 에피소드를 말하다가 저를 주당 이미지로 만들었다"고 토로했다.

그녀는 "사실 그 정도는 아닌데 오늘 출연은 저의 노안과 주당 이미지를 직접 해명하기 위한 자리"라고 웃었다.

이후 술에 대한 이야기를 나누던 중 술 때문에 급성간염에 걸렸다고 털어놨다.

임수향은 "신동엽 유튜브 '짠한형'에 드라마 홍보하러 나갔다. 지현우 오빠는 다음날 촬영 때문에 자제하더라. 남은 출연자가 저밖에 없으니까 많이 먹었다"고 밝혔다.

임수향과 지현우는 지난해 4월 KBS 2TV 주말드라마 '미녀와 순정남' 홍보를 위해 '짠한형'에 출연했다. 당시 신동엽과 유쾌한 대화를 나누며 술잔을 부딪혔지만 촬영 후 급성 간염에 걸리고 말았다고.

임수향은 "'짠한형' 이후. 3개월간 약을 먹었다. 숙취가 오래 가고 토를 많이 했다. 일주일간 생활이 안 되더라. 드라마 촬영 땐 이제 안 먹는다. 재밌어야 된다는 사명감이 있어서 너무 많이 마셨다"고 했다.


당시 신동엽은 "작품하면서 진짜 감정이 생기지 않나"라고 물었고 임수향은 술김에 배우들의 연애에 대해 솔직한 발언을 터뜨린 바 있다.

임수향은 "극중에서 연인 관계인데 삼각관계라고 하고, 현장에서 다른 여자랑 있으면 질투심이 나긴 한다"고 솔직히 말했다. 지현우는 "어렸을 땐 그냥 만났다면 이게 진짜 내 감정인지 이 작품을 끝나고도 계속 보고 싶고 생각나면 객관적으로 좋아하는 거니까 촬영 끝나고 확인을 해보려고 한다"라고 말해 눈길을 끌었다.

임수향은 "이 사람을 좋아하는 건지 이 캐릭터를 좋아하는 건지 구분이 안 갈 때가 있다. '이 캐릭터를 좋아하나? 아니면 이 사람이 좋은가' 싶다. 그래서 보통은 드라마 하는 동안 사귀고 끝나면 헤어지기도 한다. 그런데 그런 건 연차가 쌓이다 보니 괜찮아지기도 하더라"고 말하며 배우들이 연기하면서 생기는 실제 연인 감정을 털어놨다.

이를 듣던 신동엽은 "스태프들끼리도 많이 사귄다. 지방으로 몇 달 동안 촬영 가면 매일 부딪히니까. 그러다 서로 작품이 끝나면 깔끔하게 헤어지더라"고 밝혀 눈길을 끌었다.

lyn@sportschosun.com

