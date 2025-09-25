서장훈, '탕웨이 닮은 재력가' 여친과 1년 연애 "많이 사랑하는 사이"…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 서장훈이 이수지의 남자친구로 '마이턴'에 깜짝 등장한다.
서장훈은 '탕웨이 닮은 재력가' 여친인 이수지를 깜짝 소개했고 두 사람은 눈꼴 시린 애정 퍼레이드로 현장을 초토화시켰다. 김원훈이 "두 분이 만나는 거냐"고 묻자, 서장훈은 "어디 가서 얘기하지 마라. 사귄 지 좀 됐다"며 능청스럽게 답했다. 하지만 김원훈은 "둘이 사귀는 거 같지 않다. 너무 일방적으로 좋아하는 거 같다"며 의심을 거두지 못했고, 서장훈은 "우리가 생각보다 굉장히 많이 사랑하는 사이"라고 너스레를 떨었다. 또한 서장훈은 이수지가 중국어로 말하자 "나도 1년 만났는데 하나도 못 알아듣는다"고 털어놔 웃음을 안겼다.
그러던 와중, 재력가 여친 이수지는 이경규를 곤혹에 빠뜨릴 특급 투자 조건을 내걸었다는데 "탁재훈 탈퇴시키고 서장훈을 멤버로 투입 시 100억 투자하겠다"는 파격 제안을 했다. 선택의 갈림길에 선 이경규는 깊게 고민하는가 싶더니 욕망에 눈이 돌아 그녀가 원하는 대로 탁재훈을 버렸다. 하지만 무슨 일인지 화난 표정의 투자자가 돌연 투자를 무산하겠다고 선언하는 모습을 보여 보는 이들의 궁금증을 증폭시킬 것으로 보인다.
은근슬쩍 그 자리를 벗어나려고 하자 박지환은 "그냥은 못 가지! 발이라도 잘라서 발도장 찍고 가라"는 살벌한 발언으로 현장을 얼어붙게 만들었고, 추성훈은 분위기를 풀어주겠다며 이규형에게 '말근육 로우킥'을 시도했지만 돌아온 건 '육두문자' 폭발이었다. 그리고 그 모습을 흥미롭게 지켜보던 제일 큰 형님 조우진은 오히려 추성훈에게 반해 "야쿠자 대신 우리 조직으로 들어오라"는 파격 제안하며 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.
하지만 잠시 후, 상황은 완전히 뒤집혔다. 경찰 사이렌이 울리더니 식구파 소탕 작전이 벌어졌고, 알고 보니 잠입경찰이었던 이규형과 뽕탄소년단은 협업해 조우진, 박지환을 검거하는 데에 대활약을 펼치는 등 반전 재미를 선사할 예정이다.
마지막으로, 예능 대부 이경규가 야산에게 실종됐다는 소식이 전해지며 욕망 스토리가 파국으로 치닫았음을 예고했다. 사건의 유력 용의자로 지목된 건 '뽕탄소년단' 멤버들이었다. 사건 당일 그토록 바라고 바라던 '2025 SBS 연예대상' 후보에 자신이 올랐다는 소식을 듣고 한껏 들뜬 이경규는 멤버들과 첫 MT를 떠났지만, 그곳에서 이경규가 실종된 것인데 MT를 간 멤버들에게 도대체 어떤 일이 있었던 건지, 이경규를 데리고 간 진범은 누구였을지 그 사건의 전말은 방송을 통해 확인할 수 있다.
한편, 지난주 이수지와 남윤수의 키스 장면을 우연히 목격했던 박지현은 '직진남'으로 돌변했다. 이수지에게 "너 윤수 좋아하냐?", "그럼 나는 너한테 뭐냐?" 강렬한 '러브 시그널'을 투척하는 등 한층 고조된 삼각 로맨스에 흥미를 한껏 끌어올렸다.
시청자들의 심장을 쥐락펴락할 대혼돈의 피날레, '뽕탄소년단'의 마지막 이야기는 오늘 밤 9시에 방송되는 '마이턴'에서 확인할 수 있다.