빠니보틀, 서울 단독주택 샀다…"가치 안 오를 걸 알면서도"

[스포츠조선 김준석 기자] 여행 유튜버 빠니보틀이 서울에서 단독주택을 구입한 사실을 공개했다.

25일 공개된 노홍철 유튜브 채널 '노홍철' 영상에는 "곽튜브 결혼에 노홍철·빠니보틀이 보인 반응 최초공개"라는 제목의 콘텐츠가 올라왔다.

영상서 빠니보틀은 최근 집을 장만한 이야기를 털어놨다.

빠니보틀은 "자유롭게만 살 줄 알았는데 일 몰아서 열심히 하다 보니 돈을 벌게 됐고 결국 집을 샀다"며 "아파트가 아니라 절대 가치가 오를 것 같지 않은 단독주택을 샀다. 하지만 알고 산 거다. 나만의 공간을 재미있게 꾸미고 싶었다"고 말했다.

그는 집을 꾸미기 위해 인테리어 업체와 여러 차례 미팅을 했지만 점점 현실의 벽을 느꼈다고 고백했다.


빠니보틀은 "극장 같은 공간을 만들고 싶었는데 미팅을 하면서 꿈이 점점 작아졌다"며 "결국 내 라이프스타일이 녹아드는 공간으로 만들고 싶다"고 전했다.

또 이날 빠니보틀이 결혼에 대한 솔직한 생각과 함께 노홍철을 향한 존경심을 드러냈다.

빠니보틀은 결혼 계획을 묻는 질문에 "언젠가는 하고 싶지만 당장은 없다. 결혼을 하면 책임감이 생기는데, 지금은 하고 싶은 일이 더 많다"고 밝혔다.


빠니보틀은 여자친구와의 관계에 대해서도 "결혼 이야기를 따로 꺼내지 않는다. 여자친구도 '연애만 해도 된다'는 생각을 갖고 있어서 서로 간섭하지 않고 각자의 일을 존중한다"며 "일이 재밌어서 오히려 일이 없었다면 연애도 못 했을 것"이라고 솔직히 고백했다.

또한 그는 인생에 큰 영향을 준 인물로 노홍철을 언급하며 "형 만나기 전에는 존경하는 사람이 없었다. 지금은 어디서든 존경하는 사람 있냐고 하면 '노홍철'이라고 말한다. 다만 형처럼 되고 싶다고 해서 될 수 있는 건 아니고, 나는 나답게 살고 싶다"고 말했다.

빠니보틀은 "노홍철은 자신이 뭘 좋아하는지 아는 사람이다. 나는 그 태도를 존경한다"며 "나는 긍정과 부정을 반반 가진 사람이라 형처럼은 못 살아도, 나답게 살고 싶다"고 전했다.

narusi@sportschosun.com

