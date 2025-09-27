심현섭, 11세 연하 ♥정영림에 사과 "일반인인데, 나란 사람 만나 미안해"

최종수정 2025-09-27 06:30

심현섭, 11세 연하 ♥정영림에 사과 "일반인인데, 나란 사람 만나 미안…

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 심현섭이 아내 정영림에게 진심 어린 미안함과 애정을 전했다.

26일 유튜브 채널 '정영림심현섭'에는 "결혼후 영림마마 첫 생일파뤼♡"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 영상에서 심현섭은 정영림을 위한 깜짝 생일 파티를 준비했다. 손수 케이크와 생일 모자를 챙겨온 그는 아내를 위해 직접 생일 노래를 불러주는 등 다정한 모습을 보였다.

심현섭은 "진짜 축하하고, 결혼한지 5개월 됐는데 고맙다"라고 진심을 전했고, 정영림은 "우리 5개월밖에 안 됐냐. 7~8개월 된 것 같다"고 놀라워했다.

이어 심현섭은 "나란 사람 만나서 미안하다"고 말하며 조심스럽게 속내를 털어놨다.

그는 "임신도 안 했는데, 뉴스에 임신했다고 (기사가) 나서, 밖에 나갈 때 힘들지 않냐. 다들 '축하한다'고 한다. 올해 4월에는 '결혼 축하해요'인데, 지금은 '임신 축하해요'다"라며 가짜뉴스로 인한 불편함에 대해 언급했다.


심현섭, 11세 연하 ♥정영림에 사과 "일반인인데, 나란 사람 만나 미안…
하지만 정영림은 오히려 긍정적인 반응을 보였다. 그는 "그만큼 우리 축하해 주고 응원해 주시는 분들이 많다는 거니까 감사한 거다"라고 따뜻하게 답했다.

심현섭은 "나야 지나가다 어머님들이 '(임신) 축하해요'라고 하면, 나는 '나도 모르게요?'라고 애드리브를 칠 수 있다"면서 "근데 영림이는 일반이지 않냐. 미안하다. (연예인인) 나를 만나서 불편해졌다"고 솔직한 마음을 전했다.


그러자 정영림은 "아니다. 그래도 예뻐해주시는 분이 많다"며 "감사한 부분이 많다. 오빠 아니었으면 어떻게 그런 예쁨을 받을 수 있겠냐"고 남편을 위로했다.

이에 심현섭은 "아니다. 영림이는 원래 예쁨받는다"라며 사랑 가득한 멘트로 훈훈함을 자아냈다.

다만 심현섭은 "다들 나보고 '철 좀 들어라'라고 한다. 또 '영림이'가 아니라 '우리 영림씨'가 됐다. '영림씨한테 잘해라'라고 한다"면서 "처음에는 '전생에 나라를 구했다' 등의 말이 기분이 좋았는데, 이제는 '왜 내편은 아무도 없을까' 싶다"고 토로했다.

이에 정영림은 "아니다. 다 오빠 편이니까 그렇게 이야기 해주시는 거다"라고 다정히 달랬다.

한편 심현섭, 정영림 부부는 예능 '조선의 사랑꾼'으로 인연을 맺고 지난 4월 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2세를 가지기 위해 노력 중인 것으로 전해졌다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장윤정, 2억 외제차로 운전연수 "♥도경완만 타는 내 명의 차"(도장TV)

2.

박나래, 조부모 소파 팔라는 기안84에 분노 "이걸 당X을 왜 해!"(나혼산)

3.

송혜교, 지인에 배신감 느꼈다 "내 사진으로 전시를 연다고…당한 거 같아"

4.

‘연봉 357억 재벌♥’ 박지윤, 4살 딸 최초 공개했다.."곧 만나요"

5.

송가인 母, 45kg 딸 다이어트에 분노 "살 너무 빼버려서 화가 나"(편스토랑)

연예 많이본뉴스
1.

장윤정, 2억 외제차로 운전연수 "♥도경완만 타는 내 명의 차"(도장TV)

2.

박나래, 조부모 소파 팔라는 기안84에 분노 "이걸 당X을 왜 해!"(나혼산)

3.

송혜교, 지인에 배신감 느꼈다 "내 사진으로 전시를 연다고…당한 거 같아"

4.

‘연봉 357억 재벌♥’ 박지윤, 4살 딸 최초 공개했다.."곧 만나요"

5.

송가인 母, 45kg 딸 다이어트에 분노 "살 너무 빼버려서 화가 나"(편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 승리 80% 이상 봤는데…" 잠실 라이벌 이렇게 고마울수가, 잠 설쳤던 사령탑 미소

2.

9월 타율 0.154. 25세 4번타자가 사라졌다. '씬 스틸러' 3루수 선발출전[대전 현장]

3.

"끝까지 포기는 없다" 가을야구 탈락까지 '1패' 남았다…나균안 없는 마지막 홈경기, 김태형 감독의 필승 다짐 [부산현장]

4.

1승이 아쉬울 때 아닌가.. 5일을 다 쉬어? 외국인 당겨쓰기, 안 하나 못 하나

5.

"류현진 10승 걸렸으니 타자들 도와주길"…1위 추격 마지막 기회, '얼굴 사구' 김태연 선발 복귀

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.