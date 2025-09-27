김혜수, 스모키 메이크업으로 완성한 독보적 아우라[SCin스타]

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김혜수가 눈부신 미모를 과시했다.

김혜수는 26일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진 속 그는 스모키 메이크업을 한 채 카메라를 응시했다. 뚜렷한 이목구비와 매혹적인 표정이 어우러져 시선을 압도했다.

특히 블랙 톤의 메이크업이 김혜수의 고혹적인 분위기를 더욱 부각시키며 한 컷의 화보 같은 완성도를 자랑했다. 팬들은 "역시 김혜수다", "시간이 흘러도 변치 않는 아우라"라며 뜨거운 반응을 보였다.

한편 김혜수는 내년 공개 예정인 tvN 드라마 '두번째 시그널'에 출연한다. '시그널'(2016)의 후속작으로 조진웅·이재훈과 다시 호흡을 맞추며 기대를 모으고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



