송가인, 모태 미녀였네..중학교 졸업사진 공개 "너무 귀여워" ('편스토…

[스포츠조선 이게은기자] '신상출시 편스토랑' 송가인의 중학생 시절 사진이 공개됐다.

9월 26일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑'/연출 윤병일)에서는 지난주에 이어 추석맞이 '엄마 손 특집' 2편이 공개됐다. 요리 천재중 김재중, 영원한 마린보이 박태환에 이어 국민 트롯여신 송가인이 오랜만에 출격하며 '엄마 손 특집'의 막강한 편셰프 라인업이 완성됐다. 이날 방송은 전국 3.9%-수도권 3.9% 시청률을 나타내며 전 주 대비 상승, 동 시간대 전 채널 예능 1위를 차지했다. (닐슨코리아)

이날 송가인은 6시간을 달려 고향 진도를 찾았다. 진도에는 송가인 길, 송가인 공원이 있을 정도로 송가인은 진도의 명물로 통한다. 송가인의 부모님이 계신 고향집은 '송가인 생가'로 유명세를 타서, 진도 관광객들의 필수 코스가 됐다고. 이날도 많은 사람들이 송가인 고향집을 찾았다가 송가인을 보고 반가워했다. 송가인은 "난 아직 살아있는데 생가가 됐다"라며 민망해해 웃음을 줬다.

송가인의 부모님은 오랜만에 고향에 오는 딸을 위해 전날부터 송가인이 좋아하는 음식들을 만들고 또 만들었다. 지난 '편스토랑' 출연 당시 송가인에게 우승 영광을 안겨준 특급 레시피 마늘고추장을 시작으로 마늘고추장 돼지주물럭, 마늘고추장 장어주물럭, 쪽파김치, 배추겉절이, 진도대파 전복물회, '진도 강태공'으로 불린다는 송가인 아버지가 부엌칼로 직접 뜬 광어회까지. 모두 송가인이 좋아하는 것은 물론 건강에도 좋은 꿀맛 메뉴들이라 보는 사람까지 군침을 꼴깍 삼켰다.

딸을 위한 보양식을 상다리가 휘어질 정도로 만들며 송가인의 부모님은 환상의 티키타카와 요리 호흡을 보였다. 흡사 시트콤을 보는 듯 웃음이 빵빵 터지는 송가인 부모님 모습에 '편스토랑' 스튜디오도 웃음바다가 됐을 정도. 송가인은 부쩍 어머니에게 다정한 아버지 모습을 보며 "아빠가 저렇게 한 지 얼마 안 됐다"라고 팩폭해 폭소를 유발했다.


한편 딸을 위해 집안 청소를 하던 송가인 부모님은 벽에 걸린 가족사진을 물끄러미 바라봤다. 사진에는 중학생 시절 앳된 얼굴의 송가인이 있었다. 모두들 "귀여워"를 연발한 가운데 송가인의 부모님도 "꼬맹이가 그새 커서 결혼할 나이가 됐다"라고 말했다. 이어 부모님은 딸이 빨리 결혼해서 아이를 낳았으면 좋겠다는 바람을 전하기도. 송가인 아버지가 "아들 딸 둘만 낳아"라고 하자 삼남매를 키운 송가인 어머니가 "셋은 낳아야 된다니까"라고 말하기도.

이어 송가인 부모님이 바라는 예비사위 조건도 공개됐다. 다른 것 같았지만 결국 부모님 모두 송가인을 진심으로 챙겨줄 수 있는 예비사위를 원했다. 그도 그럴 것이 송가인의 부모님은 자나 깨나 바쁜 스케줄 속에서 링거 투혼까지 발휘하며 활동 중인 딸의 건강을 하고 있기 때문. 송가인의 부모님은 "뱃심이 있어야 노래하는데 (딸) 살이 너무 빠져서 짠하다"라고 속상한 마음을 드러냈다.

한편 VCR을 보던 송가인은 부모님의 결혼 이야기에 "결혼하고 싶은 마음은 있는데 그게 안 된다"라고 토로했다. 마찬가지로 미혼인 김재중과 박태환도 송가인의 말에 격하게 공감했다. 김재중은 "남 일 같지 않다"라며 동병상련의 마음을 호소하기도 해 웃음을 자아냈다.


그런가 하면 김재중 어머니의 항암 밥상도 공개됐다. 김재중 아버지는 몇 해 전 폐암 진단을 받고 고된 항암 치료를 받았다고. 당시 남편을 살리기 위해 항암에 좋다는 식재료를 백방으로 수소문했다는 김재중 어머니는 각종 수제 항암 가루와 상추 막장, 상추 물김치, 꿀마늘, 마늘밥 등을 선보였다. 아내의 지극정성 덕분인지 김재중 아버지의 폐암은 완치됐다고. 김재중은 어머니가 아버지를 간병하며 진심을 담아 쓴 간병일기를 보며 눈물을 훔치기도.

가족을 향한 사랑과 정성이 가득 담긴 밥상을 보여주며 많은 웃음과 공감을 선사하고 있는 '엄마 손 특집. KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 매주 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.

