'누적 연봉 429억' 이대호, 회식으로 1300만원 쐈다 "모교 후배들 2관왕 축하" ('이대호')

기사입력 2025-09-28 06:50


'누적 연봉 429억' 이대호, 회식으로 1300만원 쐈다 "모교 후배들…

'누적 연봉 429억' 이대호, 회식으로 1300만원 쐈다 "모교 후배들…

'누적 연봉 429억' 이대호, 회식으로 1300만원 쐈다 "모교 후배들…

'누적 연봉 429억' 이대호, 회식으로 1300만원 쐈다 "모교 후배들…

'누적 연봉 429억' 이대호, 회식으로 1300만원 쐈다 "모교 후배들…

[스포츠조선 정안지 기자] 전 야구선수 이대호가 후배들을 위해 이번엔 무려 1,300만원을 플렉스 했다.

27일 유튜브 채널 '이대호 [RE:DAEHO]'에는 "또 쐈습니다... 후배 녀석들 참 기특하네요"라며 영상이 게재됐다.

'누적 연봉 429억 원'을 달성한 이대호는 "경남고등학교 2차 회식날이다"라며 또 한번 통 큰 회식을 예고했다.

이대호는 "저번에 1,200만 원 쓰시고 형수님한테 안 혼나셨냐"는 질문에 "솔직하게 말하면 형수가 가라고 했던 거다. 형수가 선택을 했기 때문에 혼나지 않았다"고 했다.

최근 이대호는 모교인 경남고 첫 대통령배 우승 기념 회식비로 소고기 230인분 무려 1,200만 원을 플렉스 했던 바. 특히 당시 이대호는 또 우승을 하면 또 한번 회식을 하겠다고 약속, 이후 경남고가 '제53회 봉황대기 전국고교 야구대회'에서 또 한번 우승 트로피를 들어 올리며 두 번째 회식자리가 마련됐다.


'누적 연봉 429억' 이대호, 회식으로 1300만원 쐈다 "모교 후배들…
메뉴는 무려 대게였다. 이에 "소고기보다 더 나올 것 같다"는 걱정도 나왔다. 이에 이대호는 "정말 고민 많이 했다. 대게 먹고 싶으면 한번씩 오는 집이다. 너무 사주고 싶었다. 대게랑 다른 요리까지 다 주문해놨다"면서 "맛있게 먹고 애들 축하해주고 결제하고 집으로 가겠다"고 했다.

그러자 석 코치는 "계속 우승했으면 좋겠다"고 하자, 이대호는 "이제 대회는 끝났다"며 웃었다. 그러면서 이대호는 "친구들 내년에 또 우승하면 삼겹살 먹자"고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

이후 경남고 감독과 코치진을 비롯 후배들까지 약 60명과 회식을 진행, 잠시 후 이대호는 계산을 위해 이동했다. 이어 이대호는 영수증을 받고는 화들짝 놀랐다. 무려 1,294원이 나온 것.


이대호는 "저번보다 사람이 늘었다. 67명이다. 아버님들이 좀 끼었나"라면서도 통 크게 결제를 해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

솔라, 윤도현에 공식적인 사과 전했다.."대학 교수님 오해, 죄송합니다" (놀뭐)

2.

유재석-김희애, '80년대 메이크업' 이정도는 해야지..서울가요제서 완벽 소화 (놀뭐)[종합]

3.

김숙, 故전유성에 눈물의 마지막 인사 "최고의 선배님이자 진정한 어른"

4.

'19kg 감량' 이용식, 살 빠지더니 '심각한 피부 처짐' 어쩌나.."흘러내릴까봐 고민"

5.

'이용식 딸' 이수민 "출산 후 '피부→몸매' 완벽 복구 성공했다"...꿀피부 공개 (아뽀TV)

연예 많이본뉴스
1.

솔라, 윤도현에 공식적인 사과 전했다.."대학 교수님 오해, 죄송합니다" (놀뭐)

2.

유재석-김희애, '80년대 메이크업' 이정도는 해야지..서울가요제서 완벽 소화 (놀뭐)[종합]

3.

김숙, 故전유성에 눈물의 마지막 인사 "최고의 선배님이자 진정한 어른"

4.

'19kg 감량' 이용식, 살 빠지더니 '심각한 피부 처짐' 어쩌나.."흘러내릴까봐 고민"

5.

'이용식 딸' 이수민 "출산 후 '피부→몸매' 완벽 복구 성공했다"...꿀피부 공개 (아뽀TV)

스포츠 많이본뉴스
1.

'1593억 선수가 이런 실책이라니…' 자기 얼굴에 먹칠한 이정후, 고교생도 안하는 아웃카운트 착각 실책에 신뢰도 급락

2.

KIA 김선빈, '바람의 아들' 이종범 넘었다! 타이거즈 프랜차이즈 최다출장 신기록

3.

대전 출신 '장카설' 설윤, 한화 대전구장 찾아 독수리 유니폼 입고 설레는 생애 첫 시구[대전현장]

4.

우승 진짜 보인다! 매직넘버 1…'1회에 승부 갈렸다' LG, 대전 징크스도 끝났다 '한화 제압' [대전 리뷰]

5.

절대 안 고장나는 '예비 FA' 박찬호! 7년 연속 130경기 금자탑! → KBO 역대 '공동 2위'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.