44세 이동건, 국내 1% 희귀 난치병 투병중이었다 "완치 불가능" (미…

44세 이동건, 국내 1% 희귀 난치병 투병중이었다 "완치 불가능" (미우새)

기사입력 2025-09-28 08:47


[스포츠조선 이유나 기자]28일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 최근 악화한 몸 상태로 병원을 찾은 이동건의 투병 사실이 최초 공개될 예정이다.

병원을 찾은 이동건은 눈이 새빨갛게 충혈된 채 등장해 모두의 걱정을 자아냈다. 이동건은 "눈이 안 좋아서 빛을 보는 게 고통스럽다. 심할 때는 한쪽 눈의 시력 저하까지 겪었을 정도"라며 무려 1년 넘게 약을 먹고 있다고 고백해 지켜보던 이들을 걱정스럽게 했다.

의사는 이동건의 눈 증상은 사실 '이 병'의 증상 중 하나일 뿐이라고 밝혔다. 유전자 및 엑스레이 검사 결과, 이동건은 대한민국 인구 1%만 걸린다는 희귀 난치성 질환인 '이 병'을 진단받아 지켜보던 이들을 충격에 빠트렸다. 원인도 모르고 완치조차 불가능하기 때문에 평생을 관리해야 하는 병이라는 의사의 말에 동건 母는 "내가 대신 앓아주고 싶다"며 안타까움을 감추지 못했다.


게다가 이동건이 눈뿐만 아니라 "송곳으로 찌르는 듯한 고통을 겪었다"고 또 또 다른 증상을 고백하자 의사는 "지금 상태면 병이 더 악화할 수 있다"라며 이동건의 생활 습관에 대해 경고했다. 과연 이동건은 나아질 수 있을 것인지, 대한민국 인구의 1%만 발병한다는 희귀 난치성 질환을 진단받은 이동건의 이야기는 28일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.

