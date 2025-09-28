고현정, 잔인+모성+광기…마지막까지 전율 안긴 명연기 (‘사마귀’ )

고현정, 잔인+모성+광기…마지막까지 전율 안긴 명연기 (‘사마귀’ )

[스포츠조선 이유나 기자]'사마귀: 살인자의 외출' 고현정이 마지막까지 흔들림 없는 연기로 절대적 존재감을 증명했다.

SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'이 지난 27일을 끝으로 종영한 가운데, 고현정은 극 중 잔인한 연쇄살인마 사마귀이자 차수열(장동윤 분)의 엄마 정이신 역을 맡아 역대급 캐릭터를 그려내며 충격을 선사했다.

시작부터 심상치 않았던 '사마귀: 살인자의 외출'은 마지막까지 반전을 선사하며 유종의 미를 거뒀다. 고현정이 연기한 정이신의 비극적인 과거가 드러남과 동시에 차수열을 향한 짙은 모성애가 울림을 자아낸 것. 모방범 강연중(한동희 분)의 사망에 이어 정이신의 살인 이유가 바로 어린 시절 자신에게 성범죄를 저지르고 엄마까지 죽인 아빠 정현남(이황의 분) 때문이라는 것이 밝혀져 눈을 뗄 수 없게 만들었다.

차수열 역시 이 모든 사실을 알게 되면서 정이신을 조금 더 이해하게 됐다. 결국 정현남까지 살해한 뒤 교도소로 돌아간 정이신은 우연히 TV를 통해 최중호(조성하 분)의 시신이 발견됐다는 소식을 접했고, 이어진 면회에서 차수열을 다시금 마주하는 엔딩으로 여운을 남겼다.


고현정은 극 초반부터 강렬한 존재감으로 분위기를 장악, 시청자를 혼란에 빠트렸다. 복잡한 내면을 지닌 인물을 속을 알 수 없는 눈빛과 표정, 미묘한 호흡 변화로 섬세하게 그려내며 전무후무한 캐릭터의 탄생을 알림과 동시에 매회 전율까지 자아냈다. 특히 살인에 희열을 느끼며 서늘한 웃음을 짓는 모습부터 아들과의 공조에 있어 순간순간 모성애로 흔들리는 모습까지 정이신의 광기 어린 부분들을 자유자재로 오가며 흥미를 극대화했다.

무엇보다 고현정은 결말과 함께 드러난 정이신의 서사에 온전히 몰입할 수 있게 만들었다. 마지막 회에서 고현정이 그려낸 정이신의 눈물과, 차수열을 향한 진심은 모든 이야기를 말끔하게 매듭지음과 동시에 '사마귀:살인자의 외출'이 어떤 드라마인지를 명확하게 정의했다.

고현정의 디테일로 완성된 '사마귀: 살인자의 외출'은 방송 직후 높은 화제성으로 꾸준히 주목받았다. '고현정 효과'라는 반응이 이어진 것은 물론, 시청자들 역시 고현정의 활약에 환호했다. 고현정이 보여준 감정 조율과 연기의 깊이, 농도 짙은 표현력은 정이신이라는 인물을 한층 선명하게 완성시키며 작품에 안정적인 존재감을 더했다는 반응이 연일 쏟아졌다.

'사마귀: 살인자의 외출'을 통해 색다른 매력과 황홀한 연기를 선사한 고현정. 수많은 화제작들에서 일찍이 연기력을 입증하며 굳건히 지켜온 고현정의 명성은 또 한번 빛을 발했다. 조용히, 차분하게 그러나 압도적으로 진한 여운을 남기고 '사마귀: 살인자의 외출'을 마무리한 고현정의 다음 행보는 어떠할지 다시금 기대가 모아진다.

