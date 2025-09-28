서우, '6년 칩거' 끝내고 박찬욱 감독 만났다 "인생에 너무 감사한 은…

서우, '6년 칩거' 끝내고 박찬욱 감독 만났다 "인생에 너무 감사한 은인"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 서우가 활동 중단 6년 만에 공식석상에 올랐다.

28일 서우의 유튜브 채널에서는 '박찬욱 감독님 '어쩔수가없다' 시사회를 간 서우의 비하인드 스토리'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 서우는 메이크업을 받고 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다' 시사회장으로 갔다. 6년간 활동을 중단해왔던 서우는 오랜만에 공식석상에 서 팬들을 만났다.

시사회장에 도착한 서우는 포토월에 서기 전 잔뜩 긴장한 모습을 보였다. 서우는 같이 설 사람까지 찾으며 긴장한 기색이었지만 홀로 당당하게 포토월에 서 포즈를 취했다. 인터뷰까지 마친 후에야 숨을 돌린 서우는 "행복하다. 긴장이 안 된다"고 안도했다.

서우는 영상 설명란을 통해 오랜만에 시사회를 찾은 진짜 이유를 밝혔다. 서우는 "아무런 활동을 안할 때도 박찬욱 감독님과 이경미 감독님의 영화 시사회에는 거의 항상 다녀왔었다"며 "이 두 분은 저의 인생에 너무나 감사한 은인이시기 때문"이라고 밝혔다.

서우는 "'미쓰 홍당무'라는 영화에 너무나 부족한 저를 캐스팅 해주시고 서종희라는 인물을 만들어 주셨다. 이렇게 저에게는 은인 두 분이 같이 대본을 쓰셨다는 건 정말 너무나 감격스러운 일"이라며 "시사회를 보고 두 분과 3년 만에 인사하고 술도 한잔 마시고 행복했던 날"이라고 밝혔다.

이어 영화 '어쩔수가없다'에 대해서는 "어떤 삶을 살고 있는 모든 사람들이 요즘 다 공감하실 영화, 웃으면서 영화를 보다가 마지막에 휘몰아침에 가슴이 먹먹해지는 영화였다"며 "당장 빨리 영화 보러가시라. 삶이 이 영화를 본 사람과 안 본 사람 이렇게 나눠질 것"이라고 추천했다.

