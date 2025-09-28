[SCin스타] "벌써 12주년"..지성♥이보영, 딸·아들까지 공개하며 …

문지연 기자
기사입력 2025-09-28 16:00
故전유성 묘비명 "웃지마! 너도 곧 와"…끝까지 웃음 남기고 떠나다
36세 유명 아역 스타, 노숙자로 거리서 포착..팬들 “충격”
예지원 90세母, 초동안 '저속노화' 비법 공개…"천연 항염제, 지중해 식단 핵심재료"(이토록위대한몸)[SC리뷰]
서우, '6년 칩거' 끝내고 박찬욱 감독 만났다 "인생에 너무 감사한 은인"
손예진, 불꽃축제 탓 '지옥철' 타도 활짝…여배우의 친근한 퇴근길
'LG 우승 월요일로 밀리나...' 한화-LG, 하루 종일 강한 빗줄기 떨어지는 대전 볼파크[대전현장]
[MLS리뷰]'8경기 8골! 메시? 쏘니!' 손흥민, 정상빈 앞에서 멀티골 폭발 '4경기 연속골'...LAFC, 세인트루이스에 3-0 대승 '4연승'
[부음] 문동주씨(한화 이글스 투수) 조부상
비 쏟아지는 잠실야구장 현재 상황, 롯데-두산 경기는 열릴 수 있을까?[잠실 현장]
"손흥민 MLS에 어울리지 않아!"...'8경기 8골'에 쏟아진 충격 평가, 美 언론도 "토트넘에서 분명 부진했는데" 경악