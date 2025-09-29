[청룡랭킹] 배우 이준영 첫 청룡랭킹 타이틀 차지! 가수 활동도 주목!

[청룡랭킹] 배우 이준영 첫 청룡랭킹 타이틀 차지! 가수 활동도 주목!
출처=이준영 인스타그램

9월 청룡랭킹 남자 배우부문 1위 승자는 배우 이준영이 차지했다.

24일 종료된 이번 투표에서 이준영은 23.71%의 득표율을 기록하며 2위 박지훈을 간발의 차로 제치고 1위에 올랐다. 아쉽게 2위에 그친 박지훈의 득표율은 21%였다.

9월 청룡랭킹 남자 배우부문 상위권 최종 순위는 1위 이준영(23.71%), 2위 박지훈(21%), 3위 박진영(14.60%), 4위 유연석(7.92%), 5위 이채민(7.85%) 순으로 마무리 됐다.

보이그룹 유키즈 출신의 배우 이준영은 올해 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'와 '약한영웅' 등 다양한 작품에서 색다른 캐릭터를 보여주며 시청자들의 사랑을 받았다. 어떤 배역이든 자연스럽게 소화하며 '믿고 보는 배우'로 자리 잡은 것.

아울러 이준영은 청룡랭킹 막바지 투표가 한창이던 22일 첫 번째 미니 앨범 '라스트 댄스(LAST DANCE)'를 발매하고 5년 만에 본업인 가수로 화려한 귀환을 알렸다.

특히 타이틀곡 중 하나인 '그대 내게 왜 이러나요'의 뮤직 비디오가 공개되며 글로벌 팬들의 폭발적인 반응을 불러일으켰다.

공개된 영상은 석양이 물드는 하늘 아래 바닷가를 배경으로 '그대 내게 왜 이러나요'를 열창하는 이준영의 모습을 담고 있다.

팬들의 열띤 응원을 받고 있는 이준영은 힙합 트랙 '바운스(Bounce)'와 이별 발라드 '그대 내게 왜 이러나요'까지, 180도 다른 매력의 더블 타이틀곡으로 활동을 이어 갈 예정이다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.

