신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 …

[스포츠조선 김수현기자] 내년 결혼을 앞둔 신지가 문원의 자상함들을 어필하며 결혼 의지를 굳건히 했음을 밝혔다.
서장훈은 "신지가 결혼을 앞두고 있다. 근데 이제 결혼 발표 당시에 예비남편을 향한 여러가지 논란들 때문에 마음 고생을 많이 했다더라"라고 이야기를 꺼냈다.
그는 "저는 (예비신랑 문원에게) 미리 좀 여러가지 물어봤었다. '나랑 만약에 열애설이라도 난다면 크게 이슈가 될 거다. 잘못한 게 있으면 이야기를 해야 한다'라고. 그래야 내가 알 수 있고 이런 이야기를 쭉 했었는데 제가 지켜본 바로는 없더라"라 했다.
서장훈은 "어찌됐던 여러가지 많은 일들이 있었는데 그래도 신지 씨가 결혼을 결심한 결정적인 이유가 있었냐"라 물었고 신지는 "저에게 잘하기도 하고 저희 부모님께도 잘한다. 제가 없어도 집에서 부모님과 같이 식사한다. 행사를 갔을 때도 저 대신 밥을 차려드리더라"며 예비신랑 문원의 자상함을 강조했다.
한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 내년 결혼한다. 하지만 문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐다.
이에 대해 신지는 "여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다, 고민하고 더 살피도록 하겠다"라는 입장을 밝혔다.
