‘천만트롯쇼’ 강호동·붐 뭉쳤다…“눈빛 척척” 추석 안방 찾아갈 역대급 케미[공식]

기사입력 2025-09-29 12:06


[스포츠조선 조민정 기자] 강호동과 붐이 다시 뭉쳤다.

오는 10월 8일과 9일 밤 10시 방송되는 TV조선 추석특집 기인열전 '천만트롯쇼'에서 두 사람은 환상의 호흡으로 한가위를 뜨겁게 달굴 전망이다.

'천만트롯쇼'는 대한민국 국보급 기인들과 트롯 스타들이 만나 천만 뷰에 도전하는 초대형 버라이어티 쇼다. 최정상 트롯 가수들의 기상천외한 퍼포먼스 도전, 전국 방방곡곡에서 모인 기인들의 눈을 번쩍 뜨이게 하는 능력 그리고 트롯 가수와 기인들의 환상 콜라보가 안방극장을 사로잡을 예정이다.

국민MC 강호동과 트롯판 대체불가 MC 붐이 나란히 선다는 사실만으로 기대감이 치솟는다. 강호동은 "올 추석 가장 기대되는 꼭 봐야 할 프로그램이다. 베테랑 제작진과 재능 넘치는 출연자들이 모여 만든 추석 종합선물세트다"라며 자신감을 내비쳤다. 이어 "사람들과 만나고 이야기를 나누는 과정에서 자연스럽게 생기는 즐거움이 있기에 설레는 마음으로 출연을 결정했다"고 설명했다.

붐 역시 "'천만트롯쇼'는 기인과 스타가 하나 돼 최고의 노래와 쇼를 선사하는 종합 버라이어티다. 무엇보다 존경하는 강호동 선배님과 함께한다는 것만으로 무조건 하고 싶었다"며 남다른 애정을 드러냈다.

특히 두 사람의 '티키타카'에 대한 기대도 크다. 강호동은 "붐은 분위기를 유쾌하게 만드는 재능이 있는 친구라 내가 따로 신경 쓸 게 없다. 눈빛만 봐도 척척 맞는 환상의 호흡이었다"고 강조했고 붐은 "예능의 스승 강호동 선배님 옆에서 열정을 다시 느낄 수 있어 황홀했다. 시간이 지나 걱정도 있었지만 녹화가 시작되자 몸이 기억하는 듯 자연스럽게 호흡이 맞았다"며 흥분을 감추지 못했다.

제작진과 출연진들 역시 강호동과 붐의 호흡에 "역시는 역시"라며 감탄을 쏟아냈다. 오랜만에 한 무대에 선 두 예능 MC가 쏘아올린 에너지와 케미스트리는 이번 추석 시청자들에게 특별한 웃음과 감동을 선사할 것으로 기대된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

