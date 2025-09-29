김태원, 美비자 실패→'뉴욕 사위' 첫 만남…"나 韓지미 헨드릭스야"(조…

김태원, 美비자 실패→'뉴욕 사위' 첫 만남…"나 韓지미 헨드릭스야"(조선의 사랑꾼)

[스포츠조선 고재완 기자] 김태원이 '뉴욕 사위' 데빈을 만난다.

29일 방송하는 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 마침내 '뉴욕 사위' 데빈과 김태원의 만남이 성사된다.

이날 방송에서 미국에 자리 잡은 딸과 사위를 만나기 위해 미국 비자 발급에 수없이 도전했지만, 좌절을 맛본 김태원이 마침내 딸 부부와 한국에서 만난다. 김태원은 "보기 드물게 설렌다. 쉽게 설레는 사람이 아닌데..."라며 기대감을 드러냈다. 또 "데빈을 만나니까 영어를 준비했다. How do you do...중학교 때 영어인가?"라며 회심의 한 마디를 연습했다.


선공개 영상에선 '뉴욕 사위' 데빈과 김태원의 1대1 대면 장면도 포착됐다. 김태원은 데빈을 쳐다보고는 "내가 말을 잘하는 사람인데..."라고 긴 한숨을 내쉬다가 보디랭귀지로 소통을 시도했다. 그는 세계적 기타리스트인 지미 헨드릭스를 언급하며 가슴을 손으로 '툭툭' 치고 오른손을 내밀었다. VCR을 지켜보던 사랑꾼 MC들은 "악수? 악수해 봤다는 것 아냐?"라고 안간힘을 쓰며 해석을 시도해 웃음을 자아냈다. 최선을 다해 알아들어 보려던 데빈도 난감한 미소를 지었다. 이에 김태원은 한숨만 깊어져 폭소를 유발했다.
