'양육권 소송' 율희 "삼남매와 면접 교섭 통해 정해진 시간에 만나" (…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 라붐 출신 율희가 세 자녀와 면접 교섭을 통해 만나고 있다고 밝혔다.
이날 방은희는 힘겨웠던 사춘기 시절을 털어놓는다. "여자는 집에만 있어야 한다"라는 가부장적인 아버지의 억압 때문에 벽에 '죽고 싶다'는 낙서를 남겼을 정도였다고 고백한다. 우연히 접한 뮤지컬 무대에 매료되어 배우를 꿈꾸게 되었으나, 보수적인 아버지는 칼을 들고 쫓아다닐 정도로 극심히 반대했다고. 하지만 그 반대를 무릅쓰고 데뷔해 2,000:1의 경쟁률을 뚫고 영화 '장군의 아들'에 캐스팅되어 배우의 길을 걷게 됐다고 밝힌다.
한편, 방은희는 결혼을 중요하게 생각하지 않아 첫 번째 결혼은 33일 만에, 두 번째 결혼은 30일 만에 결정하게 됐다고 고백한다. 특히 두 번째 결혼은 과거 세 살배기 아들이 "장난감 가게에서 아빠 좀 사다 줘"라고 말한 것에 마음이 아파 아들에게 아빠를 만들어주기 위해 한 선택이었다고. 그러나 두 번째 남편은 아이가 있는 삶을 이해하지 못했고, 결국 고등학생이 된 아들의 "나 말고 엄마를 위해 살아"라는 말에 용기를 얻어 두 번째 이혼을 결심했다고 털어놓는다.
|
한편, 양소영 변호사는 25년간 결혼 생활을 해오며 이제는 나만의 삶을 위해 살고 싶다는 욕구 때문에 졸혼을 생각했다고 고백한다. 이에 MC 박경림이 그녀에게 만약 남편과 이혼 문제가 생기면 이혼 전문 변호사 이인철에게 의뢰할 것인지 묻자 "이인철 변호사와 친하지만 이인철 못 믿어"라고 전해 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.
절친들과 함께 스타의 인생 한 편을 들여다보는 시간, 채널A '절친 토큐멘터리 ? 4인용식탁'은 매주 월요일 저녁 8시 10분에 방송된다.