14년 만 예능 재회한 장성규X강지영…‘하나부터 열까지’ “환상 티키타카 기대↑” [SC현장]

기사입력 2025-09-29 11:32


방송인 강지영, 장성규(왼쪽부터)가 29일 서울 종로구 씨네큐브에서 진행된 티캐스트 E채널 '하나부터 열까지' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 사진제공=E채널

방송인 강지영, 장성규(왼쪽부터)가 29일 서울 종로구 씨네큐브에서 진행된 티캐스트 E채널 '하나부터 열까지' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 사진제공=E채널

[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 장성규와 강지영이 14년 만에 다시 호흡을 맞추며 유쾌한 지식 토크쇼로 돌아왔다.

29일 오전 서울 종로구 씨네큐브에서 티캐스트 E채널 새 예능 '하나부터 열까지' 제작발표회가 열렸다. 자리에는 장성규와 강지영, 연출을 맡은 스튜디오 리빗 이준석 PD가 참석해 프로그램에 대한 이야기를 나눴다.

'하나부터 열까지'는 음식과 푸드를 중심으로 역사·문화·과학·여행 등 다양한 분야의 잡학 지식을 차트 형식으로 풀어내는 예능 프로그램. 매주 '알아두면 맛있고 듣다 보면 솔깃해질' 지식 10가지를 소개하며 단순한 정보 전달을 넘어 두 MC의 티키타카와 관점을 함께 즐기는 것이 핵심 포인트다.

특히 장성규와 강지영의 재회가 화제를 모은다. 두 사람은 2011년 방송된 MBC '우리들의 일밤-신입사원'에 함께 출연하며 대중에게 처음 얼굴을 알렸다. 이후 나란히 JTBC 아나운서로 입사해 동기 생활을 했지만 방송인으로 활동하면서는 함께할 기회가 좀처럼 없었다. 이번 프로그램이 무려 14년 만의 본격적인 호흡을 맞추게 됐다.

이날 장성규는 "다 때가 있구나 하는 생각을 했다. '신입사원' 출연 후 금방 같이 뭔가를 할 줄 알았는데 14년이 걸릴 줄은 몰랐다"며 감회를 전했다. 이어 "서로 다른 길을 걸으며 다양한 경험을 쌓았다. 지금이 가장 적기라고 생각한다. 무겁고 묵직한 이야기도 주고받을 수 있는 시점이 됐다"며 이번 재회를 의미 있게 평가했다.

그는 또 강지영과의 관계를 두고 "제목처럼 제 아내, 엄마 다음으로 저를 '하나부터 열까지' 잘 아는 친구"라며 애정을 드러냈다. 이에 강지영은 웃음을 터뜨리며 "그건 장성규 씨 일방적인 생각 같다. 저와의 케미 점수를 매기자면 B- 정도를 주고 싶다. 그만큼 앞으로 채워갈 여지가 있다고 생각한다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

이준석 PD는 이번 기획 배경에 대해 "요즘 교양과 인문학에 대한 관심이 높다. 다만 어떤 화자가 어떤 시각으로 풀어내는지가 중요한데 장성규와 강지영의 개성 있는 관점을 통해 더 재밌게 전달될 수 있다고 생각했다"고 설명했다. 그는 또 "단순히 정보를 나열하는 것이 아니라 두 사람이 직접 1위부터 10위까지 순위를 만들고 토론하는 과정을 보여주는 것이 차별점"이라고 강조했다.

장성규는 강지영의 지적인 면모를 인정하기도. 그는 "저는 관심 받는 걸 좋아하고 늘 센터에 서고 싶어 하는 성격인데 이번 녹화를 하면서 '여기는 내가 메인이 될 수 없겠구나'라는 걸 느꼈다"며 "강지영 씨가 굉장히 박학다식하고 깊이 있는 얘기를 잘한다. 이번 프로그램의 메인은 지영 씨가 더 어울린다고 생각한다"고 솔직하게 전했다.


강지영은 오랜만에 장성규와 함께하는 소감에 대해 "JTBC 시절에도 같이 호흡을 맞출 기회가 거의 없었다. 장성규 씨는 예능으로 저는 교양 프로그램으로 길이 달랐다. 이번에 다시 만나니 신기하면서도 기대가 된다"며 "서로 인간적으로 잘 알고 있었던 덕분에 마음이 편했다. 앞으로는 기대고 의지하면서 더 재미있게 호흡할 수 있을 것 같다"고 말했다.

장성규는 프로그램에 대한 바람도 덧붙였다. 그는 "시청률이 잘 나오면 정규 편성이 된다고 들었다. 저는 고정이 정말 고픈 사람이라 오래 가는 프로그램이 됐으면 한다"며 "'프리한 19', '차트를 달리는 남자'처럼 장수 프로그램으로 자리 잡아 강지영 씨와 5년, 10년 이상 함께 가고 싶다"고 말했다.

한편 '하나부터 열까지'는 이날 오후 8시 첫 방송을 시작으로 시청자들과 만난다. 첫 회는 '전 세계 편의점'을 주제로 각국의 흥미로운 먹거리와 문화 이야기를 다룬다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

