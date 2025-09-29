김성주, 맹견 습격당했다...강형욱 "강압과 겁으로 해결 안 돼" ('개늑시')

기사입력 2025-09-29 12:00


김성주, 맹견 습격당했다...강형욱 "강압과 겁으로 해결 안 돼" ('개…

[스포츠조선 조윤선 기자] '개늑시' 김성주가 맹견의 습격을 당했다.

오는 9월 30일 방송되는 채널A 반려견 솔루션 예능 '개와 늑대의 시간' 9회에서는 방문 솔루션을 위해 '서산 24시간 입질견' 집을 찾은 강형욱이 뜻밖의 반전을 목격한다.

지난 현장 솔루션 당시 강형욱은 '서산 24시간 입질견'에게 물리며 피가 철철 나는 돌발상황을 겪었다. 그런데 이번 방문 솔루션에서는 또 다른 변수가 등장한다. 김성주의 뒤꿈치를 물고, 사람을 앞니로 콕콕 건드리며 기선 제압에 나선 의외의 존재에 모두가 당황한다. 강형욱이 굳이 'IC병'이라는 별칭을 붙인 그 기묘한 행동, 과연 정체는 무엇일까.


김성주, 맹견 습격당했다...강형욱 "강압과 겁으로 해결 안 돼" ('개…
입질견보다 더 큰 난관이 드러나며 솔루션은 새로운 국면을 맞는다. 그간 무섭게만 보였던 24시간 입질견의 존재감은 점점 희미해지고, 강형욱은 "강압과 겁으로는 절대 해결되지 않는다"라면서 새로운 해법을 모색한다.

'개와 늑대의 시간'은 단순한 행동 교정에 그치지 않고, 문제 행동의 근본에 자리한 보호자의 태도와 환경까지 깊이 들여다보는 프로그램이다. 스튜디오에서의 첫 피드백, 생활동 밀착 케어, 보호자의 실제 주거지까지 이어지는 총 세 단계의 솔루션을 제공한다.

한편, 김성주와 강형욱, 그리고 3기 스페셜 MC 송해나가 함께하는 채널A '개와 늑대의 시간' 9회는 9월 30일(화) 밤 9시 20분에 방송된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

이연복, 메뉴 하나로 억대 수익…"2년 만에 내 집 장만했다"(푹다행)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

슈퍼주니어 신동, 충격 이혼고백…공개 프러포즈 15년만[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

이연복, 메뉴 하나로 억대 수익…"2년 만에 내 집 장만했다"(푹다행)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

슈퍼주니어 신동, 충격 이혼고백…공개 프러포즈 15년만[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'미친 활약' 손흥민 초대박! 시즌 끝내고 토트넘 홈 복귀→"MLS 무너뜨린 압도적 기량"…'쏘니의 7번' 대체자 결국 못 찾아

2.

"멍청한 토트넘! 손흥민 너무 일찍 팔았다" 토트넘팬, '8경기 8골' SON 바라보며 '아쉬움+분노' 표출→포스텍 재소환

3.

대구에서만 31홈런, 고척돔은 0개...디아즈 "야구장 문제 아닙니다. 어느 구장이든 넘길 수 있어요"

4.

'PS 저도 꼭 데려가 주세요' LAD 김혜성의 간절한 염원, 120일만의 홈런으로 터졌다. 시즌 최종전 선발출전 4타수 1홈런 활약

5.

"獨, 英 이어 美! 클롭 '또또또' 땅을 칠 판" 손흥민, 4경기 연속골→7, 8호 터트린 날 MLS 찾아 "뉴욕, 뉴욕"…PO 진출 쉽지 않아, 기묘한 '멍청한 인연'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.