정준하, 월세 2천만원 내려고 직접 배달까지.."사기당하고 코로나 때 돈 다 날려"

기사입력 2025-09-29 12:59


정준하, 월세 2천만원 내려고 직접 배달까지.."사기당하고 코로나 때 돈…

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 정준하가 사업을 하면서 겪은 어려움과 사기 경험을 털어놨다.

29일 송가인 채널에는 '원조 먹방 전문 정준하가 밥 친구로 왔어라' 영상이 게재됐다.

영상에서 송가인은 강남역에 있는 정준하의 횟집을 찾았다. 부캐 '정준년 이모'로 변신한 정준하는 한복 차림에 곱게 화장까지 한 채 송가인을 맞이해 웃음을 자아냈다.

정준하는 "내가 압구정동에서 이모카세 하다가 큰 사기 당했다. 두문불출하고 집에서 끙끙 앓고 있는데 갑자기 준하가 전화 와서 송가인이 온다고 해서 내가 가겠다고 해서 온 거다"며 너스레를 떨었다.

송가인은 "압구정동에서 식당 할때 지나가는 모습을 본 적이 있다"고 말했고, 정준하는 "왜 말을 안 걸었냐"며 서운함을 드러냈다. 이에 송가인은 "그때 배달 가는 거 같았다"고 답했고, 정준하는 "그럴 때는 아는 척 안 하는 게 좋다. 잘했다. 배달 갈 때는 민망하다"고 말해 웃음을 자아냈다.


정준하, 월세 2천만원 내려고 직접 배달까지.."사기당하고 코로나 때 돈…
이날 정준하는 제일 잘 하는 요리를 묻자 "가인이가 해달라는 건 다 해줄 수 있다"고 자신감을 내비쳤다. 제작진은 과거 '무한도전' 김치전 에피소드를 언급하며 "김치랑은 안 좋은 일이 있지 않냐"고 물었고, 정준하는 "김치 사업하는데 무슨 소리 하는 거냐. 김치는 나의 터닝 포인트"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

정준하는 방송과 사업 중 어떤 게 더 힘드냐는 질문에 "다 힘들다. 사업은 사업대로 힘들다. 사업은 주위에 사기꾼이 너무 많다. 요즘 왜 이렇게 사기꾼이 많냐"고 토로했다. 이어 코로나19 시기 어려움을 묻자 "돈 다 날렸다. 코로나 얘기 하지마라. 제일 힘들다. 먹는 거 코로 나올 뻔했다"며 "압구정에서 배달하는 것도 봤다고 하지 않았냐"며 울컥했다.

이에 송가인은 "그러면 장사를 안 했어야 되는 거 아니냐. 장사 안 하고 방송만 했어야지"라고 말했고, 정준하는 "안 하면 월세 2천만 원 어떻게 내냐. 코로나가 올 줄 알았냐. 진짜 성질난다"며 소주를 찾는 돌발 행동으로 폭소케 했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

이연복, 메뉴 하나로 억대 수익…"2년 만에 내 집 장만했다"(푹다행)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

슈퍼주니어 신동, 충격 이혼고백…공개 프러포즈 15년만[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

이연복, 메뉴 하나로 억대 수익…"2년 만에 내 집 장만했다"(푹다행)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

슈퍼주니어 신동, 충격 이혼고백…공개 프러포즈 15년만[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'미친 활약' 손흥민 초대박! 시즌 끝내고 토트넘 홈 복귀→"MLS 무너뜨린 압도적 기량"…'쏘니의 7번' 대체자 결국 못 찾아

2.

"멍청한 토트넘! 손흥민 너무 일찍 팔았다" 토트넘팬, '8경기 8골' SON 바라보며 '아쉬움+분노' 표출→포스텍 재소환

3.

대구에서만 31홈런, 고척돔은 0개...디아즈 "야구장 문제 아닙니다. 어느 구장이든 넘길 수 있어요"

4.

'PS 저도 꼭 데려가 주세요' LAD 김혜성의 간절한 염원, 120일만의 홈런으로 터졌다. 시즌 최종전 선발출전 4타수 1홈런 활약

5.

"獨, 英 이어 美! 클롭 '또또또' 땅을 칠 판" 손흥민, 4경기 연속골→7, 8호 터트린 날 MLS 찾아 "뉴욕, 뉴욕"…PO 진출 쉽지 않아, 기묘한 '멍청한 인연'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.