"무서울줄 알았는데 귀여워"…이효리, 쩍벌 포즈로 수강생 사진도 찍어주는 요가 원장님[SCin스타]

기사입력 2025-09-29 13:25


"무서울줄 알았는데 귀여워"…이효리, 쩍벌 포즈로 수강생 사진도 찍어주는…

"무서울줄 알았는데 귀여워"…이효리, 쩍벌 포즈로 수강생 사진도 찍어주는…

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 이효리의 '핫'한 요가 수업 후기가 이어지고 있다.

이효리는 29일 자신이 운영하는 아난다 요가원 공식 계정에 수강생들의 후기를 게재했다. 공개된 후기에서 수강생들은 이효리의 따뜻하고 차분한 수업을 입을 모아 칭찬했다. 특히 한 수강생은 "사실 이효리 선생님 카리스마 있고 무서울 줄 알았는데 실제로 보니 엄청 따뜻하고 귀여우시다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

다른 수강생들도 "수업 마지막에 해주셨던 말이 기억에 남는다. 몸도 마음도 인간관계도 점점 편안해지길. 요즘 마음도 지치고 힘들었는데 마지막에 손잡아 주시면서 말씀해주실 때 눈물날 뻔", "차분한 목소리에 편안하고 따뜻하고 좋은 에너지 나눠주셨다", "선생님 목소리 덕에 마음이 차분해졌다"는 등의 소감을 남겼다.

또 이효리가 직접 다리까지 숙이며 커플 수강생의 사진을 찍어주는 듯한 모습이 담긴 사진도 공개돼 눈길을 끌었다.

이효리는 지난해 11년간의 제주 생활을 정리하고 서울로 이사했다. 그는 8일 서울 서대문구 연희동에 자신의 이름을 건 요가원 아난다를 개원, 직접 클래스를 운영하고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

스포츠 많이본뉴스
1.

'미친 활약' 손흥민 초대박! 시즌 끝내고 토트넘 홈 복귀→"MLS 무너뜨린 압도적 기량"…'쏘니의 7번' 대체자 결국 못 찾아

2.

대구에서만 31홈런, 고척돔은 0개...디아즈 "야구장 문제 아닙니다. 어느 구장이든 넘길 수 있어요"

3.

'최종전 3안타' 이정후, 웃지 못한채 시즌 끝났다…팀은 4년 연속 탈락

4.

6번 중 3번이 한화다! 이러니 열광할 수 밖에…이번에는 '담장 상단 타구 점프 캐치'

5.

오욕→영광 가득 담긴 21년 커리어에 작별 고했다…'842경기+통산 홀드 4위' 진해수 은퇴 "고향팬들께 죄송한 마음" [SC피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.